避孕、同性婚姻恐成下一開刀目標

托馬斯（Clarence Thomas）在羅訴韋德案裁決的「協同意見書」上寫道：「在未來的案件中，我們應該重新考慮本法院所有實質性正當程序先例，包括格里斯沃爾德案、勞倫斯案及奧貝格費爾案。」「實質性正當程序」（substantive due process）是美國憲法中的一項原則，是指即使憲法沒有明確提及，但基本上允許法院保障民眾擁有若干基本權利，在許多案件中，它被解讀為適用於與私隱權有關的事件，如親密關係和性等。

托馬斯提到的1965年「格里斯沃爾德對康涅狄格州」案（Griswold v. Connecticut ），確立了已婚夫婦擁有避孕權而不受政府干預；2003年的「勞倫斯對得州」案（ Lawrence v. Texas）裁定可在自願下發生同性性行為；2015年的「奧貝格費爾對霍奇斯」案（Obergefell v. Hodges）確立了同性婚姻的權利。雖然大法官阿利托（Samuel Alito）在「多數意見書」中指出，今次裁定憲法第14修正案不保障墮胎權，但不應被擴大解讀為威脅其他重要先例案件，惟持不同意見的3名自由派大法官直言，「別相信這些多數派會就此罷休」。

民調：最高法院信任度近半世紀最低

近年民眾對最高法院信任度持續減低，蓋洛普本月民調顯示，只有25%受訪者稱他們對最高法院有「很大」或「相當大」的信心，這比例為該機構近50年相關調查中最低。喬治華盛頓大學法律學院教授伯曼（Paul Schiff Berman）稱，他擔心今次裁決會進一步削弱公眾對最高法院的信任。

（衛報/紐約時報）