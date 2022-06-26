民主黨圖借機扭轉中期選舉選情

民主黨籍眾議院議長佩洛西前晚說：「我們兩黨之間的對比明顯不過：民主黨是自由和安全的政黨，共和黨是懲罰和控制的政黨。」她又稱共和黨人正策劃全國墮胎禁令，「不能讓他們取得國會多數來實現」。拜登同日亦籲選民選出保障墮胎權議員，「今秋羅訴韋德案在選票上，個人自由在選票上，私隱、自由和平等權都在選票上」。

郊區獨立女選民取態成關鍵

路透社民調顯示，約71%國民認為墮胎否應由女性及其醫生決定，而非由政府判定。目前兩黨中期選舉成敗在於游離選民取態，尤其是郊區的獨立女選民，她們現時關注經濟不確定性，會否將焦點轉到墮胎之爭將成關鍵。民主派陣營連月來已加強宣傳保障墮胎權，預計未來將在廣告、籌款電郵、競選集會中大打這張牌，將之變成選舉主要議題，以抵消高通脹對選情的衝擊。不過，多名民主黨策略師預計，最高法院今次的重大裁決，不會改變選民對生活成本高漲的擔憂。

另一邊廂，共和黨希望在最高法院裁決後，將全面限制墮胎權變成法律，若該黨能在2024年重奪總統位，並同時控制參眾兩院，這情况有可能實現。不過，《紐約時報》及《華盛頓郵報》均引述消息人士報道，前總統特朗普曾擔心最高法院的裁決不利共和黨。特朗普前日雖大讚今次裁決是對一代人生命的最大勝利，但《紐時》報道，當5月最高法院有關裁決意見草案外泄後，特朗普曾向朋友和顧問稱，這一決定將激怒郊區女選民，導致共和黨在今年中期選舉受挫。拜登在2020年大選勝出，郊區女選民票是重要因素。《華郵》亦報道，特朗普曾向其顧問稱，認為州份應限制而非禁止墮胎，又認為最高法院推翻「羅訴韋德案」對他的將來沒有幫助，他希望今年中期選舉和2024年大選的主要議題環繞通脹、移民及拜登撤軍阿富汗的混亂等。

（紐約時報/華盛頓郵報/金融時報）