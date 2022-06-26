美墮胎權歷史性裁決掀對立 保守派州份陸續下禁令 自由派州份阻引渡相關人士

美國最高法院的9名大法官就「多布斯訴傑克遜婦女健康組織案」（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）作出裁決，以6票贊成對3票反對，裁定2018年密西西比州禁止在懷孕15周後女性進行墮胎手術合憲。最高法院其後進一步以5比4裁定，推翻被視為女性墮胎權最重要指標的1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），變相否定憲法賦予女性的墮胎權。兩項裁決的唯一差別是首席大法官羅伯茨，他贊成密西西比墮胎法律合憲，但反對推翻「羅訴韋德案」，指會嚴重衝擊法律制度。

3名自由派大法官質疑，裁決令「女性權利及其作為自由和平等公民的地位受限制」，他們並為最高法院成分改變帶來這種裁決而悲痛。特朗普執政期間有3名保守派大法官進入最高法院，令保守派跟自由派的比例變成6對3。

在「羅訴韋德案」被推翻後，各州即可自行決定是否容許墮胎。近年已訂立「觸發法」（trigger-law）的13個州，當中8個的禁墮胎法律立即生效，其他州份也只差相關法律程序。其中得州設有最新判決起30日的緩衝期，但其禁例涵蓋使用避孕藥、強姦或亂倫成孕、胎兒嚴重畸形，懲罰對象包括接載孕婦往墮胎的的士司機。醫療人員在當地進行墮胎手術最高會被判囚終身，在路易斯安那州和密蘇里州分別會被判監10年和15年。一些墮胎診所因而遷出受限制州份，提供墮胎的醫生謀往合法州份執業，一些州的墮胎診所紛紛停業。

部分墮胎診所遷走或結業

自由派主導的州份嘗試反制。西岸的加州、俄勒岡州和華盛頓州的州長發表「多州承諾」，聯合捍衛「獲取生育保健的機會，包括墮胎和避孕」，並承諾保護尋求墮胎的孕婦及進行手術的醫務人員。3州承諾，不准地方執法機構就墮胎問題，跟把墮胎列為刑事的州份執法部門合作，禁止引渡任何因在當地涉及墮胎而被其他州通緝的人。加州州檢察長邦塔稱：「這是我國黑暗時刻。法院的決定無恥、史無前例、危險。它把我國回黑暗時代。」

紐約州這兩個月間也通過了新法，一邊保護該州的墮胎提供者抵禦其他州的民事、刑事法律行動，一邊禁止紐約州法院和執法人員就相關的民事、刑事訴訟，跟限制或禁止墮胎的州份合作。州長胡楚爾表明紐約州將成為那些無法在屬州內墮胎者的「避風港」。

大企業資助員工跨州墮胎 律師稱或犯法

另外，迪士尼、facebook、微軟、Netflix、Gucci和花旗集團等大企業宣布可資助員工跨州墮胎，但有律師表示，資方或因而觸犯州法律，被指控教唆墮胎等。

亞利桑那示威者衝擊州議會遭驅散

最高法院裁決出爐後，洛杉磯、芝加哥、費城、三藩市、西雅圖和紐約市等大城市均爆發示威，抗議裁決剝奪女性自決權利。在亞利桑那州鳳凰城，數千名擁護墮胎權人士衝擊州議會大樓，促使在場州參議員一度要疏散到地庫，特種部隊施放催淚氣體驅散。

（法新社/彭博社/路透社/NBC/CNN）