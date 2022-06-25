資方拒取消減薪 希斯路英航員工將罷工

新冠疫情令航空業界幾乎停運，英航在此期間決定減員工薪酬10%，而GMB要求英航把員工薪酬恢復到疫前水平。GMB指英航高級管理層已恢復疫前薪酬水平，但地勤則沒有。英航對此提出給予一筆過相當於薪金10%的獎金，而不是全面恢復薪酬。

GMB跟另一個工會Unite周四安排約700名英航員工投票，當中約半數由GMB做代表；結果投票率有逾8成，有95%投票員工稱準備好罷工。GMB稱罷工或在暑假最繁忙時間舉行，而罷工前須提前兩周通知英航。

由於受訓員工人數不足及疫後外遊需求強勁，歐洲的航空旅客最近數周已面對航班延誤及取消的問題。英航在電郵聲明表示對罷工決定感非常失望，稱其10%獎金計劃「獲大多數同事接受」。約翰遜發言人指英航要制定應急計劃減低影響，希斯路機場發言人亦表示會協助英航減低罷工對旅客的影響。

（金融時報/衛報/路透社）