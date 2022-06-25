鐵娘子40年前用高息遏通脹致高失業率

1973年國際石油危機，加上國內煤礦和工人罷工，引發英國1975年通脹率飈升至26%，至1979年仍徘徊在約10%水平，成為工黨政府倒台的原因之一。戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）承諾打擊通脹帶領保守黨勝出大選，她上任初期面對的高通脹率，基本上是承接自前朝遺下的經濟混亂問題。她上台後即大幅調高息率至17厘，並且大刀闊斧開源節流，減少政府支出並提高間接稅等，同時私有化多家國有企業如英國電訊（British Telecom）和英國航空（British Airways）等。

上述政策一方面促進房地產、金融等服務業發展，將倫敦打造成現代國際金融中心，另一方面削弱製造業，以及煤礦、鋼鐵等重工業，1984年通脹雖回落至4%，但當年失業率亦高達11.9%，1983年至1986年間全國失業人數超過300萬，其後才逐漸回落。此外措施亦非即時見效，在通脹率開始回落前，英國經濟在1980年至1981年初期間曾陷入衰退。

IFS：或須強迫經濟衰退消除通脹

英國現政府上周確認今年2月至4月期間，國家經濟陷入收縮，另一方面，英倫銀行（BOE）估計往後數月通脹率仍將高於9%，並在10月升穿10%後方會回落。最新失業率則處於3.8%的低水平。英國財政研究所（IFS）所長約翰遜（Paul Johnson）周日向「泰晤士報電台」表示，BOE「或須強迫經濟走進衰退，以消除通脹」。

（華盛頓郵報/路透社/彭博社）