英保守黨補選慘敗 黨主席辭職 31年來首有執政黨補選連失兩席 約翰遜再受挫

自民黨拿下保守黨近一世紀地盤

西約克郡韋克菲爾德（Wakefield）選區，以及德文郡蒂弗頓和霍尼頓（Tiverton and Honiton）選區周四舉行補選，填補因兩名保守黨議員涉不當行為辭職而產生的空缺。前者有艾哈邁德‧汗（Imran Ahmad Khan）性侵少年入獄，後者帕里什（Neil Parish）承認早前開會時觀看色情影片而辭職。結果，萊特伍德（Simon Lightwood）為工黨重奪2019年失落予保守黨的韋克菲爾德選區議席。約一個世紀以來都是保守黨地盤的蒂弗頓和霍尼頓，則由自民黨的富德（Richard Foord）拿下議席。

有保守黨議員警告過，一旦失去蒂弗頓和霍尼頓議席將是災難，對於約翰遜而言亦是威信盡失。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）表示，選舉結果顯示國家已對保守黨失去信心；富德發表勝利演說時亦表示，蒂弗頓和霍尼頓的民眾明確表示約翰遜現在是時候落台。

約翰遜帶領保守黨在2019年大選中取得逾30年來最大勝仗，不過他在英國封城抗疫期間違規出席多場派對，導致本月初遭黨內逼宮，雖然最後避過不信任投票，但其黨在今次補選慘敗，是自1991年以來首次有執政黨在補選連失兩席。

黨主席認最近事件令支持者失望

保守黨主席杜永敦（Oliver Dowden）昨日請辭，稱補選是保守黨最新一項非常糟糕的結果，指他們的支持者對最近的事件感到痛苦和失望，被指是暗示約翰遜的「派對門」醜聞；杜永敦續指他們不能再一切如常，有人須為此負責：「我的結論是，在這情况下我繼續留任是不合適的。」

約翰遜事先表明不會下台

不過，正在盧旺達出席英聯邦政府首腦峰會的約翰遜周四已事先表明，就算補選失利都不會辭職。他昨日承認補選結果「難以接受」，並將部分責任歸咎生活成本危機。他承認仍有更多工作要做，將繼續努力解決人們擔憂。

約翰遜本月初在黨內不信任動議投票中避過下台危機後，按規定保守黨員一年內不可再對黨魁提不信任投票，但1922委員會主席布雷迪（Graham Brady）早前指規矩可改，讓啟動下次不信任投票的時限縮短，但暫未見有任何行動迹象。保守黨1922委員會司庫克利夫頓-布朗（Geoffrey Clifton-Brown）向倫敦《旗幟晚報》表示，今次補選結果令人沮喪，約翰遜現在要向國家及保守黨說明他要如何前進，解決英國面臨的嚴重問題：「議會黨團及內閣要決定這是否一條令人滿意的道路，或我們應否展開黨魁之爭。」

（路透社/法新社/旗幟晚報）