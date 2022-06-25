烏克蘭、摩爾多瓦成歐盟候選成員國

歐委會稱兩國須盡快改革

歐洲理事會主席米歇爾在社交平台Twitter發文指，烏克蘭與摩爾多瓦「在加入歐盟的路上踏出了關鍵一步」。澤連斯基亦發文稱「烏克蘭的未來在歐盟」，又在IG上載影片稱「這是我們的勝利」。法國作為歐盟輪任主席國，其總統馬克龍表示，兩國獲得候選資格是歐盟向俄羅斯發出支持烏克蘭的「強烈信號」，展現在俄軍侵略鄰國下「強大而團結的歐洲」。不過，歐盟領袖均強調兩國正式入歐仍須「做很多功課」，歐盟委員會主席馮德萊恩向記者表示：「我認為他們（烏、摩兩國）須盡快努力實施必要的改革。」

包括阿爾巴尼亞、波斯尼亞、科索沃、黑山、北馬其頓（即前馬其頓）和塞爾維亞等多個巴爾幹國家申請入歐的進程停滯不前多年。阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）在歐盟與西巴爾幹國家舉行的峰會上表示，北馬其頓和阿爾巴尼亞分別當了17年和8年歐盟候選成員國，他希望烏克蘭民眾「對此不抱太多幻想」。

阿爾巴尼亞借機批歐盟拖延

保加利亞基於與北馬其頓的歷史文化糾紛，一直阻撓歐盟與阿爾巴尼亞和北馬其頓展開入歐談判。拉瑪說：「作為北約國的保加利亞，在歐洲後院的熱戰期間，騎劫另外兩個北約國家，阿爾巴尼亞和北馬其頓，而其餘26個國家坐視不理，展現無能，這令人丟臉。」

俄羅斯總統普京上星期曾表示「不反對」烏克蘭獲得歐盟候選成員國資格，但該國駐歐盟代表奇若夫本周較早前向國營《消息報》（Izvestiya）批評歐盟的擴張進程對俄羅斯國家利益帶來負面及敵對影響，並形容歐盟淪為「軍事集團」，並「附屬於北約」。

（路透社/法新社/中央社/紐約時報）