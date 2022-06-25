美最高法院推翻經典墮胎權判決 數十年來最重要決定 料一半州份將展立法禁墮胎程序

大法官稱羅訴韋德案推理異常薄弱

保守派大法官阿利托（Samuel Alito）在「多數意見書」（majority opinion）指出，「羅（訴韋德案）從一開始就大錯特錯，它的推理異常薄弱，其決定產生破壞性後果。『羅』及『凱西』兩案遠未為墮胎議題帶來全國解決方案，反而激烈爭論，加深分歧。」1969年得州一名婦人意外懷孕，但沒錢到其他州合法流產，於是以化名羅（Jane Roe）來挑戰禁止墮胎的合憲性，訴訟另一方是得州檢察總長韋德（Henry Wade）。結果當時最高法院判羅勝訴，此案亦成為美國墮胎權的指標案例；「凱西」案是指最高法院在1992年「計劃生育協會訴凱西案」裁決中，重申羅訴韋德案判決。

多數意見書稱憲法沒包含墮胎權

這份最終的意見書內容，跟5月初外泄的多數意見書草案相似，文件中阿利托稱憲法未有提及墮胎，亦沒憲法條款隱含地保護這種權利，包括「羅」及「凱西」兩案捍衛者主要依賴的憲法第14修正案中的正當程序條款。他續指該條款被認為是為保障憲法未提及的一些權利，但任何此類權利須「深植根於這個國家的歷史和傳統」。加入阿利托一方意見的另外包括4名保守派法官。保守派的首席大法官羅伯茲在「協同意見書」（concurring opinion）指他本身不支持推翻「羅訴韋德案」裁決，但站在大多數一方的裁決。

3名自由派大法官布雷耶（Stephen Breyer）、索托瑪約爾（Sonia Sotomayor）及卡根（Elena Kagan）則在「不同意見書」（dissenting opinion）稱，大多數一方只因為鄙視而推翻『羅』及『凱西』兩案裁決。

拜登斥是極端意識形態的展現

總統拜登斥最高法院的裁決將很多人的憲法權利奪走，是「悲劇錯誤」和「極端意識形態的展現」，但呼籲民眾示威時要和平。眾議院議長佩洛西批評周五裁決「何等侮辱，向女性摑了一巴」。前副總統彭斯則讚揚裁決，稱讚法官對他們的信念的勇氣。

判決亦惹來國外政界反響。加拿大總理杜魯多形容決定「可怖」，英國首相約翰遜則指判決是「一大倒退」。

美國有線新聞網絡（CNN）指，最少21個州份已有法律或憲法修正案，以確保能盡快禁止墮胎，另有4個州亦可能盡快禁止墮胎，而密蘇里州在判決一出即率先表態會立法禁止墮胎。

（CNN/CNBC）