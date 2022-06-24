倫敦污水檢小兒麻痺病原體 恐人傳人

絕迹廿載 列「全國事故」

英國衛生安全局（UKHSA）在2月的倫敦污水例行檢測中，於北部和東部的樣本發現「疫苗衍生2型脊髓灰質炎病毒（VDPV2）」。儘管英國2003年已宣布脊髓灰質炎絕迹，但每年污水測試都會檢測到小量相關病毒，相信是來自英國境外接種口服脊髓灰質炎疫苗者，他們抵英後的排泄物中帶有減活疫苗。然而之前均為單次發現，沒有再檢測到。

今次在倫敦發現的樣本卻互有關聯，而且包含突變，顯示可能出現人傳人情况，因此引起警惕。UKHSA說，病毒可能已在倫敦北部和東部一些密切相關的人之間傳播，正調查是否出現社區傳播。UKHSA流行病學顧問薩利巴（Vanessa Saliba）指出，疫苗衍生的脊髓灰質炎病毒很少見，對公眾的整體風險極低，但她仍呼籲家長帶有需要的子女及時接種。

脊髓灰質炎主要影響5歲以下兒童，可令患者癱瘓，目前尚無治癒方法，接種疫苗仍為最有效預防方法。

（衛報/法新社）