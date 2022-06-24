倫敦污水檢小兒麻痺病原體 恐人傳人

【明報專訊】世界衛生組織和英國衛生官員周三（22日）表示，在20年來已無小兒麻痺症病例的英國，首度從倫敦污水樣本檢測出有關連且存在突變的疫苗衍生脊髓灰質炎病毒（小兒麻痺症的病原體），顯示可能出現人傳人情况。英國衛生當局宣布事件為「全國事故」。
絕迹廿載 列「全國事故」
英國衛生安全局（UKHSA）在2月的倫敦污水例行檢測中，於北部和東部的樣本發現「疫苗衍生2型脊髓灰質炎病毒（VDPV2）」。儘管英國2003年已宣布脊髓灰質炎絕迹，但每年污水測試都會檢測到小量相關病毒，相信是來自英國境外接種口服脊髓灰質炎疫苗者，他們抵英後的排泄物中帶有減活疫苗。然而之前均為單次發現，沒有再檢測到。
今次在倫敦發現的樣本卻互有關聯，而且包含突變，顯示可能出現人傳人情况，因此引起警惕。UKHSA說，病毒可能已在倫敦北部和東部一些密切相關的人之間傳播，正調查是否出現社區傳播。UKHSA流行病學顧問薩利巴（Vanessa Saliba）指出，疫苗衍生的脊髓灰質炎病毒很少見，對公眾的整體風險極低，但她仍呼籲家長帶有需要的子女及時接種。
脊髓灰質炎主要影響5歲以下兒童，可令患者癱瘓，目前尚無治癒方法，接種疫苗仍為最有效預防方法。