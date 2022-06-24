世衛為猴痘定級 非洲科學家不滿準則

世衛昨日中午12時（本港時間昨下午6時）在瑞士日內瓦召開專家閉門會議，討論今次猴痘疫情。與會者包括來自最受這次猴痘疫情影響國家的專家，他們將向世衛總幹事譚德塞提出建議，由他最終決定是否宣布把猴痘列為緊急事件。不少專家認為猴痘技術上符合世衛對緊急事件的定義。

指波及發達國才變緊急

猴痘在非洲部分地方屬風土病，最近在歐美國家錄得多宗病例，近日更蔓延至亞洲地區。路透社統計顯示，自5月以來非洲以外有逾40國家錄得共超過3000宗病例，當中沒死亡個案。然而在非洲，今年初至今已錄得約1500宗，並有66人死亡。

非洲部分地區一直受到猴痘影響但未獲重視，到歐美出現多宗病例後世衛召開會議商討，做法引起部分非洲專家不滿。中非共和國巴斯德研究所代理所長納古聶正試驗一種猴痘療法，他批評：「當一種疾病影響發展中國家時，它並非緊急事件。它只會在發達國家受影響才會變緊急事件。」然而他指世衛若宣布猴痘為緊急事件仍是重要一步。

名為Imvanex的天花疫苗證實能有效預防猴痘。該疫苗的唯一生產商是丹麥藥廠「巴伐利亞北歐」，副總裁索倫森稱按目前需求，有信心即使只有一個生產設施，仍能夠應付全球需要。另外，美國官方迄今錄得156宗猴痘病例，但有專家憂慮實際數字遠超於此，美國政府周三（22日）宣布授權5間商業實驗室參與檢測猴痘，以擴大檢測規模。

（路透社/法新社/彭博社）