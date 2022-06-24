Omicron變種避抗體 專家憂歐美新疫潮

哈佛研究揭BA.4/BA.5風險

學者周三（22日）在《新英格蘭醫學雜誌》發表報告。研究作者、貝斯以色列女執事醫療中心的病毒學和疫苗研究中心主管巴魯什（Dan Barouch）稱， 感染和疫苗接種後引發針對BA.4和 BA.5亞型的中和抗體，只及針對BA.1和BA.2的三分之一。他指數據反映這些新變異株亞型，可能會在擁有高水平疫苗免疫力和天然BA.1和BA.2免疫力的人群中，導致病例激增。不過他亦表示，接種疫苗仍能就避免重症而提供實質保護。

另一項哥倫比亞大學科學家的研究亦發現，BA.4和BA.5亞型較其他Omicron變異株亞型更能避過已完成接種疫苗和加強劑人士血液內的抗體，令突破疫苗的新冠病毒感染風險增加。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，Omicron變異株BA.4和BA.5亞型的是至今傳播速度最快的變異株，歐洲疾病控制及預防中心（ECDC）認為，這兩種亞型未來數周內將成為美國、英國和歐洲其他地區的主流病毒株。

兩變種佔美新確診病例35%

美國疾病控制及預防中心（CDC）亦估計，上周美國新確診病例有35%涉及BA.4和BA.5亞型，多於前一周的29%。

有疫苗生產商正研發新版疫苗，其中美國藥廠莫德納（Moderna）周三表示，他們研發的二價新冠加強劑能對BA.4和BA.5亞型產生有效免疫反應。莫德納稱正努力在未來數周內完成提交監管文件，又正為8月推出新一代加強劑準備，以趕及應付或在初秋出現的新一波疫情。

根據網站Our World in Data數據，法國、德國、意大利、西班牙等國的每百萬人確診新症的滾動7天平均值都呈上升趨勢，例如法國7天平均每百萬人確診新症從上周一的224增至本周三的802；法國本周二新增超過9.5萬宗病例，數字達到近兩個月來新高。而CDC數據顯示，美國本周二單日新增約18.5萬宗新症，7天平均則約9.9萬宗。

（CNN/金融時報/衛報）

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