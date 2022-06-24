維也納全球最宜居 奧克蘭疫下解禁慢排名跌

經濟學人智庫（EIU）連續第二年在穩定性、醫療保健、文化和環境、教育、基礎設施五大範圍以外，納入應對新冠病毒相關事項，作為衡量宜居與否的指標。

3市入十大 加國成「贏家」

「提供大量文化娛樂機會」的奧地利首都維也納今年在173個城市中排名第一，重奪2018年、2019年的榜首位置。該市去年因為博物館、餐廳關門而跌落第12位。今年，奧地利與丹麥首都哥本哈根、瑞士蘇黎世等十大城市（見表），其控疫措施均較少，店舖、學校、餐廳重開，可以重新享受消閒活動，染疫入院人數下跌。加拿大有3個城市（卡城、溫哥華、多倫多）打入十大，成為「贏家」。

新西蘭最大城市奧克蘭卻因新冠防疫限制措施，由去年榜首暴跌至第34名。中國的城市因實施嚴格入境措施，排名全線下跌。

報告指出，隨着全球新冠疫苗接種率上升，多處逐漸把新冠視作風土病，全球平均宜居情况好轉，平均分由去年的69.1升至73.6，但仍低於疫前的75.9。

烏克蘭的基輔因陷戰爭，EIU放棄評分。俄羅斯的莫斯科、聖彼得堡因歐美外資公司撤出和增加監控，排名分別由去年的15位、13位，大跌至80位和88位。至於榜末倒數3市由敘利亞大馬士革包尾、接着是尼日利亞拉各斯、利比亞的黎波里。

（經濟學人/法新社）