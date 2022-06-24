阿富汗震後多村夷平 大雨山崩阻救援

歐洲地中海地震中心把阿富汗周三地震定為黎克特制6.1級，美國地質勘探局定為5.9級。帕克蒂卡省、楠格哈爾省和霍斯特省紛傳災情。

一家22口俱亡 整村被埋

帕克蒂卡省受災最重，最少1000人死，逾1500人受傷且多數傷重，許多人昨依然被埋瓦礫；大部分死傷者來自該省巴爾馬勒和賈延兩區。在該省首府沙蘭，22歲傷者阿勒普說：「情况恐怖，到處哀嚎。孩子們和我的家人全被淤泥埋掉。」瓦齊爾在巴爾馬勒一家18口僅3人生還，全村毁掉。賈延居民恩亞宰趕回村子後驚悉全家22口俱亡，整條村被埋。

災區受季候風吹襲已下了連日大雨，遇地震後許多岩石崩落和發生泥石流，阻礙救援。地震還衝擊災區本已緊絀的醫療設施與醫護人手。沙蘭醫院總監維阿爾形容「是一場人道災難」。

周四大清早有約達300人排隊輸血，當局另設法將傷者轉送往喀布爾或鄰近省份醫院，可是塔利班去年8月奪權後，該國可用飛機、直升機所剩無幾。

阿富汗塔利班政府請求國際救援機構和國家援助。美國總統拜登已下令美國國際開發署（USAID）及其他聯邦伙伴評估援助地震災民的選項。歐盟、日本、韓國皆準備派員救災。巴基斯坦、伊朗、卡塔爾率先送出糧食等必需品。

（華爾街日報/BBC）