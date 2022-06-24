德應急計劃升級 防俄藉機「斷氣」

德國今年3月啟動的緊急計劃昨進入第二階段，意味德國天然氣供應「響起警報」，適用於政府見到天然氣的長期供應出現短缺的高風險時。理論上，這級別可讓能源公司將飈升的價格轉嫁給企業和家庭，以降低需求，但政府今次不打算這樣做。在「警戒階段」下，政府將提供150億歐元（約1236億港元）的信用額度，用於加快注滿天氣儲存設施，為冬天供暖作準備；今夏也會推出天然氣拍賣機制，鼓勵工業用戶節省使用天然氣。

進入第二階段使德國進一步接近須配給天然氣的第三階段。經濟部長哈貝克昨表示，現在天然氣在德是稀有商品，批評切斷天然氣供應是俄總統普京向德國發動的經濟攻擊，他同時鼓勵民眾節約「用氣」。

儲氣過冬仍未達標

俄天然氣輸歐主要管道「北溪1號」下月中旬會關閉兩周，作年度保養維修。以往俄羅斯會透過途經烏克蘭或波蘭的天然氣管道增加供氣，彌補短缺，但今次可能不會再這樣做。德國官員擔心，「俄氣」可能會趁機完全停止輸氣往德國，從而破壞德國在冬季前儲滿天然氣的計劃。 德國已規定在今年冬季前，天然氣儲存設施必須注至九成滿，但目前儲氣設施不到六成滿。

最近俄羅斯已減少多個歐洲國家的天然氣供應，國際能源署（IEA）署長比羅爾日前警告，歐洲須立即為俄羅斯今冬完全切斷天然氣出口作準備，並敦促各政府採取措施減少需求。

（金融時報/路透社）

（俄軍侵烏）