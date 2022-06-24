歐盟峰會批候選國資格 烏促加速入盟 基輔稱戰爭下仍能改革以符要求

標誌歐盟「東擴」戰略改變

這次峰會啟動被視為歐盟在冷戰後開始吸納東歐國家以來最進取的一次擴張，烏克蘭和摩爾多瓦料將獲候選國資格，格魯吉亞僅獲承認抱有「歐洲觀點」，但仍須滿足若干條件方獲候選國資格。

歐盟委員會主席馮德萊恩昨在會前表示，「變革之風」再次在歐洲大陸吹起，指出烏克蘭、摩爾多瓦、格魯吉亞申請加入歐盟，反映他們也在求變。

烏克蘭駐歐盟代表切恩佐夫（Vsevolod Chentsov）昨接受英國廣播公司（BBC）和《衛報》訪問時表示，烏克蘭被俄軍入侵後與歐盟變得更團結，歐盟給烏候選國資格，是向俄發出明確信息，不能再將烏克蘭當成其勢力範圍。

烏克蘭被列為候選國後，須作司法改革和肅貪，否則不能展開入盟談判，而入盟過程可能長達數年甚至數十年，能否成功入盟亦無保證。曾有歐盟外交官擔心，給予烏克蘭候選國資格會令烏克蘭抱有虛假希望，但切恩佐夫認為，將來如何無人能夠預知，但感到有股意志「助烏克蘭入盟」。他又說：「我們不接受輪候的概念……每個國家有各自的路線圖，如果有政治決心，社會和商界支持大刀闊斧改革，為何我們還要等？」

切恩佐夫堅稱就算烏克蘭正被入侵，未能完全控制國土，但仍能實行改革，說一些改革其實早已展開。不過他也說，戰事結束、局勢穩定後才展開更大規模的改革顯然「更合邏輯」。

阿爾巴尼亞、北馬其頓、黑山共和國、塞爾維亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、科索沃等巴爾幹半島國家申請入盟多年，惟進展緩慢。烏獲特快批准成候選國，難免令這些國家感被冷落。這些國家領袖昨晤歐盟領袖，阿爾巴尼亞和塞爾維亞領袖一度考慮缺席，最終打消念頭。

其餘歐洲小國入盟審批多年

歐盟去年曾討論如何安撫遲遲無法入盟的巴爾幹半島國家，同時防範中俄乘機增加在該地區的影響力。德國總理朔爾茨周四說，歐盟必須改革內部程序以為吸納新成員作好準備，特別提到有必要在重要議題上毋須全體成員國一致同意，只要「特定多數」同意就可。

另外，保加利亞國民議會前日通過對總理佩特科夫政府的不信任動議，可能影響歐盟擴張大計。由於語言和歷史方面的爭議，保加利亞自2020年11月以來一直阻撓北馬其頓加入歐盟。擔任總理僅6個月的佩特科夫則反對俄軍侵烏。他有意不再阻撓北馬其頓加入歐盟，卻引起爭議，最終令這個親歐聯合政府倒台。

(路透社/BBC/金融時報)

（俄軍侵烏）