「架空」歐洲人權法院 英《權利法案》惹爭議

政府周三向國會提交新《權利法案》（Bill of Rights），訂明英國最高法院在人權事宜上有最終話語權，英國法院毋須一定遵從ECtHR的裁決。英國司法部說，新法案將確認ECtHR根據法院規則第39條（法院可以要求締約國採取臨時措施）頒布的禁制令不具約束力。

向國會提案 稱可遣送更多外國罪犯

英國副首相兼司法大臣藍韜文（Dominic Raab）稱，法案「加強言論自由，容許我們遣送更多外國罪犯，加強保護公眾免受危險罪犯傷害」。約翰遜政府說，新法案也限制外國罪犯以家庭生活權為由拒絕被逐出境，亦避免法庭審理「瑣碎的」人權案，並鞏固新聞和言論自由。

英國國會1998年通過的《人權法》（Human Rights Act），將《歐洲人權公約》（European Convention on Human Rights）併入英國法律。英國政府計劃將尋求庇護者遣送盧旺達，首班機上周二啟航前，ECtHR頒布禁制令，英國被迫遵從，煞停遣送計劃。首相約翰遜其後暗示可能退出《歐洲人權公約》，有執政保守黨國會議員表示支持，新法案被指意在安撫他們，但藍韜文表示沒打算退出公約，又指法案旨在修補《人權法》的漏洞。

英國法律界和人權組織指新法案侵蝕公眾權利，賦予政府更多權力。英格蘭和威爾斯律師協會會長博伊斯（I. Stephanie Boyce）指法案將令更多人權侵犯事件變得「可接受」。她說：「這是英國司法的倒退。當局可能開始視一些人權侵犯事件為可接受，因為這些事件縱然違法，但在《權利法案》下已經不能挑戰……整體而言，法案賦予國家更大而不受約束的權力，將來的政府不論意識形態為何，皆擁有這些權力。」國際特赦組織英國分會總幹事德希穆克（Sacha Deshmukh）稱，撕毁《人權法》意味公眾被剝奪挑戰政府及公共機構不當行為的最有力工具。

法律界憂侵蝕人權司法倒退

在野工黨指法案奪去《人權法》賦予的權利。影子司法大臣里德（Steve Reed）則稱，政府提交該法案只為「撩是鬥非」、「挑撥離間」。

（路透社/BBC/衛報/金融時報）