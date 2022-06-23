美參院最快本周通過「溫和版」槍管

這項名為《兩黨更安全社區法案》（The Bipartisan Safer Communities Act）長80頁，將設立7.5億美元（約58.5億港元）基金協助各州制定及執行「紅旗法」，容許當局沒收潛在危險人物所持槍械；堵塞所謂「男友漏洞」，即擴大現行法例至禁止因家暴被定罪的約會伴侶買槍；加強審查21歲以下槍械買家的心理健康紀錄、打擊非法銷售槍械、撥款資助各州及社區改善學校安全及心理健康支援。

法案文本公布後不足兩小時，參議院以64票對34票通過推進該法案，當中14名共和黨人支持，最終通過這法案需要至少60票。參議院下周將休會兩周，民主黨領導層希望在本周末前通過該法案，眾議院則可能在周末繼續開會，或在下周休會期間讓議員將法案送交拜登簽署。

共和黨議員：朝正確方向邁步

共和黨一向反對槍管，但自上月紐約水牛城超市及得州小學嚴重槍擊案後態度軟化，並嘗試與民主黨就槍管達成協議，今次法案雖未包括民主黨要求將購買半自動武器者年齡提高到21歲、禁售大容量彈匣等，但墨菲（Chris Murphy）形容已是兩黨的突破，周二與墨菲一同公布協議的共和黨參議員科寧（John Cornyn）稱，並沒有完美的立法，「但我們必須嘗試，我相信這個法案是朝着正確方向邁出的一步」。

美國對上一次通過重要的槍管立法是在1994年，禁止生產民用攻擊型步槍及大容量彈夾，但法案在10年後到期，之後儘管槍擊案不斷增加，但一直未見積極改革。

（衛報/法新社/路透社）