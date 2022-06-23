國會聽證：特朗普謀「假選舉人」推翻大選

【明報專訊】美國眾議院特別調查委員會周二（21日）就調查2021年1月6日國會山莊騷亂舉行第4場聽證會，聚焦前總統特朗普及其盟友如何施壓游離州份選舉官員改變大選結果，包括要求他們提交假選舉人名單，有選舉官員作證時指出，因拒絕合作推翻結果，他們和家人都受到特朗普支持者的暴力、仇恨和種族主義威脅，這些騷擾甚至持續至今，令他們承受莫大精神壓力。
亞利桑那州眾議院議長鮑爾斯（Rusty Bowers）作證指出，儘管特朗普未能提出證據證明選舉舞弊，仍施壓他向國會提交一份假共和黨選舉人名單，以推翻結果。鮑爾斯稱，他當時向特朗普說，不會做出違反自己誓辭的事。不過此後他不斷受到滋擾，其辦公室收到超過2萬封電郵及幾萬個語音及文字信息，嚴重阻礙工作。有抗議者在其寓所外污衊他為戀童癖者，甚至其身患重病的女兒也遭到騷擾。
選舉官遭滋擾 被迫離家
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）周二也作證稱，特朗普曾致電他要求其「找出足夠票數」推翻拜登勝出該州的結果，他拒絕後，被特朗普支持者斥為叛徒。在大選後數月內，他及家人都收到暴力威脅，許多人向其妻發送騷擾短訊，甚至曾有人闖入他媳婦的家中。喬治亞州非裔選舉工作人員莫斯（Wandrea Moss）作證稱，她被特朗普批評為「專業的選票騙子」，此後她與母親都收到大量死亡和種族主義威脅，令生活出現翻天覆地的變化。她說，不敢向人遞出自己的卡片，也不敢出門，特朗普支持者更曾闖到她祖母家中想要抓她。聽證會播出莫斯母親弗里曼（Ruby Freeman）作證的影片，她說因擔心人身安全，在大選後被迫離家兩個月。
今場聽證會或支持對特朗普煽動國會山莊騷亂的指控。據美國廣播公司/益普索（Ipsos）最新民調顯示，58%美國人為特朗普應就國會山莊騷亂面對刑事檢控。