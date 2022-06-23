國會聽證：特朗普謀「假選舉人」推翻大選

亞利桑那州眾議院議長鮑爾斯（Rusty Bowers）作證指出，儘管特朗普未能提出證據證明選舉舞弊，仍施壓他向國會提交一份假共和黨選舉人名單，以推翻結果。鮑爾斯稱，他當時向特朗普說，不會做出違反自己誓辭的事。不過此後他不斷受到滋擾，其辦公室收到超過2萬封電郵及幾萬個語音及文字信息，嚴重阻礙工作。有抗議者在其寓所外污衊他為戀童癖者，甚至其身患重病的女兒也遭到騷擾。

選舉官遭滋擾 被迫離家

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）周二也作證稱，特朗普曾致電他要求其「找出足夠票數」推翻拜登勝出該州的結果，他拒絕後，被特朗普支持者斥為叛徒。在大選後數月內，他及家人都收到暴力威脅，許多人向其妻發送騷擾短訊，甚至曾有人闖入他媳婦的家中。喬治亞州非裔選舉工作人員莫斯（Wandrea Moss）作證稱，她被特朗普批評為「專業的選票騙子」，此後她與母親都收到大量死亡和種族主義威脅，令生活出現翻天覆地的變化。她說，不敢向人遞出自己的卡片，也不敢出門，特朗普支持者更曾闖到她祖母家中想要抓她。聽證會播出莫斯母親弗里曼（Ruby Freeman）作證的影片，她說因擔心人身安全，在大選後被迫離家兩個月。

今場聽證會或支持對特朗普煽動國會山莊騷亂的指控。據美國廣播公司/益普索（Ipsos）最新民調顯示，58%美國人為特朗普應就國會山莊騷亂面對刑事檢控。

（衛報/BBC/紐約時報）