新一波猴痘擴至亞洲 星韓錄首例

星患者為英籍空少

新加坡衛生部稱，患者為一名英籍男空中服務員，這是今波猴痘疫情的東南亞首例；新加坡上一次有病例是在3年前。42歲男患者於本月15日至17日在新加坡停留，19日再次入境新加坡，到周一（20日）確診。他正在國家傳染病中心（NCID）治療，情况穩定。截至周二，新加坡當局發現有13人跟患者有密切接觸，他們自跟患者最後一次接觸起計算將要隔離21天，當局仍在追蹤受影響航班和患者在新加坡期間的接觸史。

世衛今討論升級改名

韓國疾病管理廳昨日亦公布錄得首宗病例，一名韓國人周二從仁川國際機場入境後出現猴痘症狀，經核酸（PCR）檢測和基因排序後證實受感染。疾病管理廳昨召開危機評估會議，決定把猴痘預警級別從第一級「關注」升為第二級「注意」。

韓國防疫部門上月24日起已加強檢疫，以防猴痘病毒流入，31日把猴痘預警級別上調為「關注」。

路透社周二（21日）報道，在非洲之外有超過35個國家已錄得逾2500宗猴痘病例。為應對猴痘疫情蔓延，世衛的印度辦公室上月已要求印度醫學研究委員會（ICMR）轄下的國家病毒學研究所（NIV）協助追蹤東南亞地區的病例。另外，世衛今天亦將開會討論是否把猴痘疫情列為PHEIC。

猴痘於1958年首先在研究用的猴子族群中兩次爆發因而得名，患者會出現皮疹等病徵。世衛上周二（14日）表示，「猴痘」這個名稱帶有歧視性和污名化，並指疾病名稱不宜冒犯地理區域或動物名稱，因此世衛決定停用這個名稱。

（路透社/中央社/法新社/韓聯社）