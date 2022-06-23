阿富汗僻壤地震千死1500傷 20年來最慘烈 塔利班促國際援助

強度約6級 震源深度30公里

歐洲地中海地震中心（EMSC）表示，地震於當地時間凌晨1時24分（香港時間清晨4時54分）發生，震央離帕克蒂卡省（Paktika）鄰近巴基斯坦邊境城市霍斯特（Khost）約44公里，強度為6.1級，震源深度51公里。中國地震台網中心則稱，震源深度為30公里，震級6.2級。香港天文台分析為6.3級，震央位於首都喀布爾以南約130公里。美國地質勘探局最初錄得此次地震強度為6.1級，其後修訂為5.9級。

路透社報道，霍斯特和西北部城市白沙瓦都有居民表示震感強烈，EMSC表示，震央方圓500公里的阿富汗、巴基斯坦和印度地區有多達1.2億人感受到今次地震，包括離震央480公里的巴基斯坦大城市拉合爾。阿富汗傳媒發布的照片顯示，部分房屋被夷為平地，旁邊有屍體被毛氈包裹。

塔利班最高領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）昨日上午主持緊急會議，要求各有關機構立即趕赴現場，利用一切資源挽救生命，並為受災民眾提供一切必要援助。

內政部官員阿尤比（Salahuddin Ayubi）表示，多數死者在帕克蒂卡省發現，暫時有255人死亡，逾200人傷。法新社引述該省一名部族領袖稱，地震發生後，地方市場都關閉，生還者和救援人員都湧往重災區參與搜救工作。內政部官員表示，當局已派出直升機到當地救助傷者並運送應急物資。政府發言人卡里米（Bilal Karimi）呼籲所有救援機構派員前往該區，以避免進一步的災難出現。塔利班官員哈卡尼（Anas Haqqani）表示，希望國際社會和救援組織協助。

聯國促土耳其助搜救 教宗慰問災民

聯合國人道主義事務協調廳（UNOCHA）表示，跨機構評估隊已前往受影響地區。聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉克巴羅夫（Ramiz Alakbarov）表示，聯合國並無搜救能力，已聯絡區內國家協助，說土耳其「最適合」提供搜救協助。歐盟的阿富汗特使尼克拉索（Tomas Niklasso）表示，歐盟正監察情况，已準備可協調和向受影響者提供緊急援助。教宗方濟各亦對災民表達慰問。

阿富汗為處歐亞板塊和印度板塊交界處，地震頻生（表）。在1998年，阿富汗曾發生造成逾4000人死亡的地震。

（路透社/法新社/BBC/新華社）