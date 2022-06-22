以8黨聯盟瀕瓦解 內塔尼亞胡謀回朝

班納特（Naftali Bennett）和拉皮德（Yair Lapid）在聯合聲明中承認已用盡一切選項來穩定執政聯盟。現屆政府由分別屬於不同政治光譜的8個政黨組成，甚至罕有包括阿拉伯政黨，外界對其團結程度早有質疑。部分左翼議員和阿拉伯裔議員不時在關鍵投票中倒戈，令執政聯盟原本就難以管治。

議員退出 被迫提前大選

聯盟瓦解最終導火線出現在上周有關西岸兩層法律制度（區分佔領區的以色列人與巴勒斯坦人）延續議案，政府提出延長兩年，但阿拉伯裔議員堅持要求5年，令議案最終無法通過。執政聯盟有兩名議員先後退出，令聯盟失去大多數地位，且還有更多議員醞釀叛變，迫使班納特和拉皮德提前大選。

內塔尼亞胡領導的利庫德集團近日威脅發起解散議會投票，分析指這或是促成執政聯盟「先發制人」。內塔尼亞胡形容現屆是「以色列最差政府」，斥其向恐怖主義「讓步」和令以色列「失去自豪感」，看它倒台「每個人都在微笑」。

（BBC/紐約時報）