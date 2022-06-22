贊比亞拘拍「辱非片」中國漢 非洲童喊：我是黑鬼智商低 網上售片牟利

自稱中國製片商的盧克（Lu Ke）被指在馬拉維一條村莊，在一群孩子不明白意思的情况下，要他們用中文說出侮辱非裔字眼，並拍成影片。在片中，這群非洲兒童用中文一起喊：「我是黑鬼，智商低。」

內地網民憤慨留言促刪片

事後盧克將影片放上中國社交平台和其他網上平台上出售，在一個名為「黑人笑話社」的中國大陸微博帳號中就貼出了上述「黑鬼」短片，留言中有人稱「好笑」，但亦有大量留言斥責拍片者涉種族歧視太過分，要求刪片。

英國廣播公司（BBC）上周揭發事件。一名臥底記者假裝成潛在買家，秘密拍攝了與盧克的見面過程，盧克在會面時承認自己製作了該視頻，但隨後又立即否認。

盧克向BBC記者否認製作具侮辱性質的影片，聲稱拍片只是「向非洲地方社區宣揚中國文化」。事件上周曝光後馬拉維警方展開調查，之後向盧克發出通緝令。

馬拉維入境部發言人祖魯（Pasqually Zulu）向法新社說，盧克經過非正常途徑逃出國，並在贊比亞落網。警方發言人表示，馬拉維將會提出引渡申請，然後再作審訊。

中國大陸近年興起透過網絡平台或通訊軟件發送所謂「個性化祝福」短片，不乏由非洲小孩以中文唱生日歌、舉牌或跳中國舞等，向定製者送上「祝福」。這類影片售價在10美元（約78港元）至70美元（約546港元）間。記者調查發現，拍片者以每天約0.5美元（約3.9港元）的酬勞誘使非童參與拍攝。

華外交官員：對種族主義零容忍

中國外交部非洲司司長吳鵬上周稱，已和馬拉維外交部長滕博討論事件。吳鵬稱中國對種族主義「零容忍」，他表示未來將繼續打擊這類種族歧視短片。馬拉維外交部稱會與中方合作，但部分程序屬馬拉維內政，會由相關部門處理。

（法新社/中央社/BBC）