馬克龍拉攏左右翼 圖破議會選後僵局

馬克龍昨在愛麗舍宮展開一連串會談，焦點之一是會見傳統右翼政黨共和黨（LR）黨魁雅各布（Christian Jacob），外界相信馬克龍有意拉攏擁有61席的共和黨結盟。雅各布會見馬克龍後稱，共和黨將繼續「當反對派」，不會加入任何「協定或聯盟」，但他留有一線餘地，表示會在符合黨內政綱的措施上投贊成票，舉例指退休金改革（其一重點是提高退休年齡）。

在左翼聯盟「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）中，傳統中左派的社會黨領袖富爾（Olivier Faure）以及老牌左翼共產黨領袖魯塞爾（Fabien Roussel）跟馬克龍會談。領導NUPES的極左「不屈法國」領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）被指料不會出席，據報另有其他會面安排在周三，未知梅朗雄最終會否跟馬克龍見面。贏得137席的NUPES是議會最大在野勢力，但梅朗雄周一提議將其變成國會常規左翼黨團，隨即遭到聯盟的其他三黨拒絕，社會黨發言人稱，組成單一黨團在政治上沒有意義。

罕有會見極右馬林勒龐

馬克龍昨也罕有會見總統大選對手、極右「國民聯盟」黨魁馬林勒龐（Marine Le Pen），國民聯盟爆冷奪取多達89席，是選戰最大贏家。愛麗舍宮官員稱，馬克龍認為政府必須「堅持完成任務並採取行動」，現透過與反對黨會談，為政治僵局尋求「建設性的解決方案」。上任僅一個月的總理博爾內昨日為選情不利而引咎辭職，但被馬克龍拒絕。

（法新社/路透社/衛報）