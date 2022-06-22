立陶宛禁俄飛地鐵路貨運 莫斯科斥懷敵意 警告採「嚴重負面影響」報復行動

加里寧格勒對俄關鍵

加里寧格勒（Kaliningrad）位於歐盟和北約成員國立陶宛與波蘭之間，與俄羅斯沒有陸地接壤，1945年4月蘇聯紅軍從納粹德國手中奪取加里寧格勒，並在二戰後割讓給蘇聯。加里寧格勒現在是俄羅斯波羅的海艦隊總部所在，也是可攜核彈頭的伊斯坎德爾（Iskander）導彈部署地。立陶宛上周六起禁止遭歐盟制裁的貨物經立陶宛進出當地，包括煤、水泥、金屬、建築材料和先進科技。加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）表示，禁令將影響加里寧格勒和俄羅斯之間通過立陶宛進出口40%至50%的貨物。俄羅斯近80%的鐵和鐵製品都是經加里寧格勒透過鐵路系統轉運。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一表示，立陶宛此舉是「前所未有及非法的行為」。俄外交部同日亦發表聲明，稱已傳召立陶宛駐莫斯科的臨時代辦，抗議這項「挑釁」及「敵意」的措施，斥違反國際協議，並警告「若加里寧格勒地區和俄羅斯聯邦其他地區之間借道立陶宛的貨物運輸在近期不能完全恢復，俄羅斯將保留採取行動的權利，以捍衛國家利益」。阿里漢諾夫稱，俄外交部周二會召見歐盟駐莫斯科大使埃德雷爾商討事件。俄羅斯國家安全委員會秘書帕特魯舍夫周二警告，報復措施短期內將推出，並會對立陶宛民眾「造成嚴重負面影響」。

立陶宛外長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）周一回應稱，立陶宛只是在執行歐盟制裁令，稱這是與歐盟委員會協商後並根據他們的指引實行。外交部強調，未納入制裁的貨品及一般旅客仍可繼續經立陶宛往來加里寧格勒。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱，立陶宛只是執行歐盟的制裁指引，並非單方面行動。

立陶宛稱僅執行歐盟制裁

加里寧格勒當局日前聲稱立陶宛準備關閉連接俄羅斯的鐵路和天然氣管道後，當地周末出現搶購物資情况。加里寧格勒政府正研議經海路運送貨品，但費用較高及所需時間較長。阿里漢諾夫稱，在年底前需要多達7艘船運載貨品以應對禁運。

（衛報/法新社/紐約時報）

（俄軍侵烏）