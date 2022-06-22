報復式旅遊衝擊歐美 航班大亂恐成新常態

航空業人手疫後未及補充

今天機場與航空業人手嚴重不足，實與肆虐兩年半的新冠疫情有關。疫情下航空以至旅遊業步入寒冬，航空公司大裁員。如今多國陸續開關，遊客量反彈，但航空公司和機場重新聘請行李處理員、售票員、機組人員等卻困難重重，歐洲有機場甚至要利誘員工介紹朋友入行。不過，疫情期間全球航空業丟失了約230萬個職位，其中以地勤和保安受最嚴重打擊，回流速度也十分緩慢。有業內人士表示，很多疫情大流行期間被解僱的員工，都不願意再回到辛苦而待遇一般的航空業。

英國倫敦吉域（Gatwick）機場和荷蘭阿姆斯特丹史基浦（Schiphol）機場因為人手短缺，上周宣布實施航班上限，英國廉航易捷航空（EasyJet）因此在周一宣布取消今夏數千航班，打亂150萬人的暑假大計。

另外，有機場員工在通脹高企情况下罷工要求加薪，導致機場服務大受影響。比利時布魯塞爾前日因有機場安檢人員罷工，導致布魯塞爾機場被迫取消所有232班離境航班。

在美國，過去長周末是今年美國出行高峰，惟機場人力還沒恢復疫前規模，加上部分地區遭遇惡劣天氣，從上周四到周日有逾5千班機取消。分析指出，疫情期間航空公司大量裁員，恢復原貌絕不是一天兩天就能辦到，加上美國政府的基礎建設也沒跟上步伐，機場設備沒有立即更新，都是航班大亂的原因。

（路透社/彭博社/CNN）