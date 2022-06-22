英「不滿之夏」首波 鐵路罷工交通亂 高通脹下爭加薪 教師醫護同醞釀工業行動

巴士客滿「飛站」 民眾被迫在家工作

代表鐵路工人的英國鐵路、海事和運輸工人全國聯盟（RMT）要求加薪幅度追上通脹，但周一與資方談判破裂，逾5萬名RMT成員定於昨日、周四（23日）及周六（25日）罷工。倫敦鐵路昨也罷工，受影響地區包括英格蘭、蘇格蘭及威爾斯。

在鐵路工人罷工首日，工會的糾察隊黎明時分已經出現，火車站和倫敦地鐵站上午均關閉，迫使民眾在家工作或尋找其他方式上班。在倫敦市郊，早上6時過後有大批人在等巴士，惟巴士因為客滿而「飛站」。

在野黨轟政府拒介入助解勞資爭議

RMT總幹事林奇（Mick Lynch）昨告訴記者，「我們的行動在必要情况下將持續舉行」。

在野黨議員批評英國政府拒絕介入談判，以化解勞資爭議。閣員則表示，需要由工會與鐵路公司直接解決問題。英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，政府將修法強制規定鐵路業者在罷工期間必須提供最低限度的服務，並允許其他工人暫時替補罷工工人的崗位。

這次罷工行動令人聯想起英國1978到1979年的「不滿之冬」（Winter of Discontent）大罷工。首相約翰遜指出，罷工行動會傷害正在從疫情中復蘇的企業，但是工會則表示，鐵路罷工可能只是預告「不滿之夏」（summer of discontent）的來臨。隨着食品和燃料價格飈升，通脹率推向10%，教師、醫護人員、清道夫，甚至律師都在醞釀罷工。其中兩大教師工會警告，如果加薪不及通脹，會考慮採取工業行動。英國醫學會（BMA）亦威脅若初級醫生加新幅度不及22%，也會考慮罷工。

系統故障 希斯路行李堆積旅客捱餓

除了鐵路交通大亂，英國航空交通近日也一團糟。倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）上周末因為行李處理系統發生故障，導致機場客運大樓行李堆積如山，航空公司被迫取消航班，連日來共90班機受影響，涉及1.5萬名旅客。有乘客被困機場，捱餓睡地板。

希斯路機場上周五開始出現「行李海」的景象，從外地飛回倫敦的旅客，最少要等3小時才能領到自己的行李。希斯路機場當局要求英航、維珍航空等在2、3號客運大樓營運的航空公司，將原定周一（20日）在希斯路機場起飛的航班減少10%，影響約30班機共5000名旅客。

（BBC/路透社/法新社）