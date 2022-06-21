日圓貶 百圓店兩招保定價 增日本生產 拓品牌創收

「100日圓店」除了是日本民眾日常購物的主要選擇外，亦是不少遊客訪日期間會閒逛的商店。自2018年從父親手上接手公司的矢野靖二在《金融時報》前天（19日）刊登的訪問中承認，他們的利潤有所減少，但沒有加價，並會尋求捍衛100日圓的標價。他指問題是如何面對顧客每件只要支付100日圓的嚴格條件下，在產品組合取得平衡。

疫情戰事通脹 削海外生產優勢

在過去30年間，「100日圓店」店家利用日圓在中國與東南亞採購廉價產品的購買力優勢，並在民眾相信物價會持續下跌的社會氛圍下，市場份額逐漸增加。這些商店急速擴張亦成為日本數十年通縮的象徵。據日本信用調查機構「帝國徵信」（Teikoku Databank）數據，日本目前有逾8400間「100日圓」商店，當中約6%是自2019年爆發新冠疫情期間開設。然而新冠疫情、日圓弱勢及俄軍侵烏均暴露100圓店商業模式的脆弱之處。

由於俄軍侵烏、供應鏈中斷和此前主要央行的寬鬆政策，令全球的通脹飈升；日圓兌美元匯價過去12個月大跌逾20%所造成的影響特別嚴重，以大創為例，因為很多產品都要從海外工廠進口，這代表進口成本增加。中國政府就新冠疫情的清零政策亦影響該公司運作，矢野靖二指供應鏈大致回復正常，但不包括物流成本，目前仍某程度出現交貨延遲問題；他續指物流成本較疫情前增加了一倍。

「100日圓」貨品吸客 長遠不利業務

帝國徵信分析師飯島大介指出，以劃一100日圓價格增加收入的商業模式，對業務增長或會造成長期重負擔，因利潤減少會阻礙投資，但另一方面沒有100日圓貨品又吸引不到顧客。

矢野靖二稱大創正改變策略，包括大力投資兩個主要以300日圓商品的品牌，預計截至2023年2月的財政年度在國內外開設520間新店，逾三成屬這兩個品牌。

大創在泰國和越南設有廠房，該公司約65%產品都在海外生產，但已較5年前的70%減少。矢野靖二計劃將更多生產線搬回日本，隨着海外生產及物流成本增加，大創已逐步將產能搬到日本，例如正在跟土地擁有人商討，計劃在日本西部興建新廠房，預計2028年投入運作。

（金融時報/Investing.com）