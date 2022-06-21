哥倫比亞前游擊隊員當選總統

同誕黑人女性副總統

全國3900萬選民有約58%投票，佩特羅取得當中約50.5%選票，以約70萬票之差擊敗對手、建築大亨埃爾南德斯（Rodolfo Hernandez）。佩特羅周日晚向支持者表示：「我們今天撰寫的故事，對向哥倫比亞、拉丁美洲和全世界而言，都是一個新故事。我們不會背叛選民。」埃爾南德斯其後表示接受選舉結果。因任期限制不能競逐連任的總統杜克亦在Twitter表示已致電祝賀佩特羅，又稱雙方同意在未來數日會面，展開交接安排。

佩特羅在1980年代曾是左翼武裝組織「M-19」成員，這個目前已解散的組織是其中一個對政府發動攻擊的游擊隊組織。佩特羅曾因非法管有武器而入獄，後來加入政壇，出任過參眾兩院議員及波哥大市長。今次是他第3次參選，這次競選他承諾擴大社會項目、對富人徵稅，及擺脫過度依賴化石燃料的經濟。

拉美「變天」 民怨加劇建制倒台

今屆大選正值民眾普遍不滿政府管治方式之際舉行，部分拉丁美洲國家近年亦出現「變天」，例如前世界銀行官員查維斯（Rodrigo Chaves）趁着哥斯達黎加民眾普遍對執政黨的不滿，在4月當選總統；智利、秘魯和洪都拉斯去年亦選出左翼國家領袖。

（紐約時報/BBC）