《紐時》分析逾千照片 證俄違禁武器針對平民

烏軍涉1宗集束彈 其他皆為俄軍

《紐時》分析了1000多張該報及其他通訊社記者在烏克蘭拍攝的照片，以及烏克蘭政府及軍事機構提供的目擊證據，確認出210多種被國際條約禁用的武器，大部分為集束彈，另外其他超過330種武器似乎被用於針對平民建築或附近地方。《紐時》指出，確認出的大部分武器都是非制導的，準確度低，因此需要更多數量彈藥來摧毁一個目標，意味增加炮彈落在民區的可能。《紐時》亦發現散落在各地的集束彈彈頭殘骸，一些非政府組織曾報告俄軍在烏克蘭使用集束彈造成平民死傷。其他在烏發現、被國際人道組織批評的武器，包括假裝為咖啡杯的手榴彈、可偵測到人們腳步聲接近而引爆的智能地雷及飛鏢彈等。

俄烏軍隊在2014年的頓巴斯戰鬥中均曾在民用地方使用集束彈，但《紐時》指出，自俄軍2月24日侵烏以來，除了一宗已知烏軍使用集束彈事件外，有證據顯示其他幾乎全為俄軍使用。另外，法國傳媒上月披露，有疑似烏克蘭士兵在哈爾科夫槍擊3名俄羅斯戰俘的腳，有關行動涉嫌違反《日內瓦公約》。

（紐約時報/世界報）