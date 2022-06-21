俄再成中國最大原油供應國 超越沙特

進口量較去年同期增55%

中國對石油的需求雖然因為新冠疫情封城措施和經濟放緩等因素影響而下降，但包括國營中石化和振華石油在內的中國企業最近幾個月都加大購買俄原油。據中國海關總署發布的數據，中國5月進口俄羅斯原油量近842萬噸，進口的路線包括經東西伯利亞太平洋管道及海運方式。842萬噸的數量相當於每天進口198萬桶，較4月每天159萬桶增加近四分之一。這是相隔19個月後，俄羅斯重新成為中國最大原油供應國。

華經第三國續進口伊朗石油

沙特現是中國第二大原油供應國，上月入口量較去年同期增加9%至782萬噸，相當於每日進口184萬桶，低於4月的每日217萬桶。中國海關總署的數據還顯示，中國上月從伊朗進口26萬噸原油，這是去年12月以來中國進口的第三批伊朗原油。儘管美國對伊朗實施制裁，中國仍會繞道從第三國進口伊朗石油，伊朗原油佔中國總入口量的7%。

俄能源收入多於侵烏成本

芬蘭智庫能源與清潔空氣研究中心（CREA）上周發表報告指出，在俄軍侵烏首100天，俄羅斯透過出口化石燃料獲得的收入近1000億美元（約7800億港元），不過整體而言，俄羅斯的石油和天然氣出口正在下降，該國能源銷售收入也從3月一天逾10億美元（約78億港元）的高峰下降。但這收入仍超過首100天的烏戰成本，CREA估計，俄羅斯每天用在侵烏的支出約8.76億美元（約68億港元）。

（BBC/路透社）