總統自陷困境 第二任期三大難題

英國廣播公司（BBC）指出，馬克龍4月連任後未乘勝狙擊，幾乎沒出席競選拉票活動，也等了好幾周才任命博爾內（Élisabeth Borne）為總理，未能盡早推動議會選情。而且新內閣屢爆醜聞，團結及殘疾人事務部長阿瓦德被指2010年和2011年強姦兩名女子，內政部長達爾馬寧則將上月歐聯決賽場外騷亂歸咎利物浦球迷而捱轟。分析認為，這或是促成選民投給極右國民聯盟的因素。

馬克龍更要面對不同迫切難題。首先是通脹引發的生活成本危機；其次是醫院危機，因醫護人手和資源短缺，很多醫院的急症部門須局部關閉或限制服務時間，最近幾周醫院更爆發工潮。另外還有極具爭議的退休改革，馬克龍主張提高退休年齡至65歲的提案或在左翼聯盟阻撓下胎死腹中。

繞國會立法有先例 存倒台風險

法國《回聲報》指出，若未獲其他陣營支持，馬克龍可按先例放棄尋求國會絕對多數，維持目前相對多數現狀，續由博爾內任總理。例如1988年密特朗連任總統，他領導的社會黨在議會選舉未獲過半議席，但仍任命黨友羅卡爾任總理，此後屢用憲法第49條第3款的規定，即在不提交國會投票的情况下通過法律草案。此舉變相繞過議會，或惹在野陣營提出譴責動議甚至拉倒政府，但羅卡爾任總理期間未曾發生這情况。不過出動這招仍有眾多限制，包括目前只適用於財政或社會保障融資等的法律草案。

（BBC/衛報/新華社）