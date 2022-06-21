法現懸峙議會 馬克龍施政維艱 極左極右夾擊 執政陣營失議席過半優勢

馬克龍4月成為逾20年來首名贏得連任的法國總統之後，外界普遍推測其執政聯盟「同在」（Ensemble）會保住國會議席大多數。詎料「同在」在議席比例由選前的約六成跌至42%，連份屬最親密盟友行列的議長費朗（Richard Ferrand）和前內政部長卡斯塔內都落敗，現任內閣成員中衛生部長布吉尼翁、環境部長德蒙沙蘭和海洋事務國務秘書貝南落選，前體育部長馬拉希尼亞努也敗北。

馬林勒龐極右黨議席大增10倍

議會第二大勢力，是梅朗雄領導的「不屈法國」為首的左翼大聯盟「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES），贏得131席。第三位則是馬林勒龐領導的極右「國民聯盟」（RN），該黨由原來8席躍增至89席，成績遠遠超乎預期，創下該黨最佳選舉成績。若以單一政黨論，國民聯盟所得席次還多於不屈法國的72席，堪稱今屆戰績最佳政黨。諾丁漢大學法國政治專家史密斯預計，馬林勒龐會在國民議會擁有超乎尋常的影響力，有望將之變成自己的平台，甚至促進國民聯盟在地方選舉的表現，「簡而言之，對許多人來說，國民聯盟突然看起來變成嚴肅政黨」。

「面臨無法治理的法國」

過去5年因着養老金改革、社會不平等、控疫手法的爭拗，馬克龍的支持基礎萎縮，法國《解放報》稱他爭取不到大多數議席，儼如受了「一記耳光」。儘管馬克龍手執政府行政權，但是其內閣須隨之洗牌。而他打算提高退休年齡、減稅、實行福利制度改革等議程要爭取立法，勢受掣肘。《費加羅報》說，他現在「面臨一個無法治理的法國」。

馬克龍盟友、財長勒梅爾（Bruno Le Maire）稱馬克龍陣營未能贏得議會多數席位為「民主震盪」（democratic shock）。總理博爾內（Élisabeth Borne）說：「鑑於法國面對的國內和國際挑戰，這形勢對我國是風險」。

政治學者聖馬里耶則評論指出，法國自2017年潛藏的政治危機終於在這次國會選舉爆發；總統陣營的低得票，左翼聯盟的成功，以及極右派躍增80席，將成為法國政局的轉捩點。

可就不同議題尋議會內合作

馬克龍陣營現在或能通過和其他中右派政黨達成協議等的方式來尋求議會內合作（見表），避免法國政壇數十年未見的動盪，否則要為施政作出許多妥協。法國智庫蒙田研究所政治專家托馬-達爾布瓦認為，馬克龍可按單一議題拉攏結盟，例如針對提高退休年齡，找立場類同的共和黨。

國民聯盟黨魁馬林勒龐昨表示，國家不會失控，「只是不按馬克龍所想方式管治」。她表示希望該黨可奪下國民議會財委會主席，該職位向來是由最大反對黨的人選擔任。

NUPES領袖梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）稱馬克龍陣營「徹底失敗」，一旦議會7月開始新會期，他將啟動對總理博爾內的不信任動議。

（法新社/彭博社/中央社/BBC）