經濟危機未解 缺燃油司機鼓譟 斯里蘭卡軍隊開槍遏騷亂

減車輛流動 政府部門關兩周

軍方發言人周日（19日）表示，北方省維蘇瓦馬杜（Visvamadu）一油站無油，輪候的司機由抗議升級為跟軍隊的衝突。約莫20、30人向士兵擲石，毁壞軍車。過程中，軍隊第一次開槍以平息騷亂，4名平民和3名士兵受傷。

斯里蘭卡近月燃料短缺，3月起全國每天停電達13小時、醫院停止日常手術、公共運輸停擺，油站部署了武裝警察和軍隊守衛。連日來許多駕駛人士在各地油站排長龍持續輪候，但油站幾乎沒有補給的迹象。近幾天，最大城市科倫坡及鄰近城鎮均發生過由排隊買燃料而起的類似警民衝突，導致最少6名警員受傷。

能源部長維杰塞克拉（Kanchana Wijesekera）上周四（16日）表示，供應商因國營錫蘭石油公司欠款未付，拒發新貨。政府已聯絡多間公司和包括俄羅斯等國尋求供應，並希望印度批出新一筆5億美元（39億港元）進口燃料貸款。

總理：未來半年需470億救助

2200萬人口的斯里蘭卡仰賴旅遊業創匯，在新冠疫下外匯儲備萎縮，導致從燃料到藥品等進口必需品均嚴重短缺，通貨膨脹40%，政府欠債510億美元（約3978億港元），經濟崩潰。聯合國表示斯里蘭卡五分之四民眾要開始減餐，一場可怕的人道危機迫在眉睫。民眾自3月爆發示威，指摘總統戈塔巴雅‧拉賈帕克薩及總理馬欣達‧拉賈帕克薩兩兄弟決策失誤，要求他們下台。總統戈塔巴雅5月中答應放權，馬欣達離職。5月中旬履新的總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）表示，該國未來半年需要國際貨幣基金組織以及中國和印度等國提供約60億美元（470億港元）救助。

（法新社/彭博社/EconomyNext）