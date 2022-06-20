俄突減天然氣供應 德節能增燃煤應急

俄羅斯國營企業俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，簡稱「俄氣」）上周兩度減少連接俄歐的「北溪1號」（Nord Stream 1）天然氣管道的輸送量，其中對德的輸送量銳減六成。

雖然俄氣解釋減少輸送量是因為機組維修，但歐洲官員則相信是俄懲罰烏克蘭盟友的手段。分管能源政策的德國經濟部長哈貝克呼籲全民努力節約能源。

能源監管機構「德國聯邦網絡局」也警告，如果未來幾天俄國沒恢復供應量，導致儲量在今秋無法達到既定目標，製造業恐怕在夏天就要限制用量。

極力提高天然氣儲量

為避免繼續受制於俄國，德國過去幾個月來極力提高天然氣儲量；目前儲量已達56%，德國的目標是在10月底前達80%，以滿足冬天高峰期的需求。德國政府周日表示，會採取緊急措施，包括增加燃煤發電，以應付能源需要。這雖與執政聯盟定下2030年逐步淘汰煤炭使用的目標背道而馳，但哈貝克形容是「艱難但必要」。政府又宣布引入天然氣拍賣制度，鼓勵業界節能。

意巨擘簽約參與卡塔爾能源項目

另外，俄上周向意大利的天然氣供應減少50%後，意大利能源巨擘埃尼（Eni）周日簽約參與卡塔爾國營能源公司卡塔爾能源（Qatar Energy）的大型北方天然氣田擴張產量項目（North Field East Project）。此項目可望於2026年投產，並於2027年幫助卡塔爾增加逾60%液化天然氣產量。

（法新社/路透社/中央社）

（俄軍侵烏）