撰公開信批馬斯克 至少5 SpaceX員工被炒

SpaceX主席：令其他同事受威迫

涉事公開信上周三在SpaceX一個有逾2600人的內部社交群組流傳，其聯署版本上交肖特韋爾（Gwynne Shotwell），內容批評馬斯克（Elon Musk）近期罔顧形象的公開行為，指他作為公司行政總裁和發言人，其每則Twitter帖文實際等同公司聲明。寫信人提出三大訴求，包括要求SpaceX盡快與馬斯克的個人形象劃界，對所有領導層平等問責，釐清並回應所有無法被接受的行為。馬斯克上周四向所收購的Twitter員工表示，只要內容不違法，平台應供發布「稍為離譜的東西」。上月有傳媒揭露馬斯克於2016年在私人飛機上性騷擾其女按摩師，馬斯克否認。

肖特韋爾上周四透過內部電郵指，已解僱數名撰寫信件的員工，但未有交代實際人數。路透社稱至少有5人遭辭退。肖特韋爾指摘公開信及聯署行動使員工受壓在不反映其意見的信件上簽名，令他們「感到不安，受到威迫和欺負，以至憤怒」。

（紐約時報/Verge/路透社/法新社/華爾街日報）