美兩退伍軍人在烏被俘 俄媒宣稱「僱傭兵」 外界關注判死否

英國《每日電訊報》上周四報道，39歲的德呂克（Alexander Drueke）和27歲的越南裔安迪‧黃（Andy Tai Ngoc Huynh）在烏克蘭東北部哈爾科夫州戰場前線被俘。《紐約時報》同日稍後引述曾與二人同一單位、但在上月底已離開的前美軍指，二人當時執行偵察任務，原被告知村莊安全，但結果撞上俄軍。黃自6月8日起跟家人失去聯絡。

俄羅斯國營報章《消息報》上周五公布黃的影片，黃自稱參戰前受到「政治宣傳」和「誇大事實」影響，宣稱來到後發現俄軍殺害平民之說「並非實情」。美國網媒Daily Beast質疑影片經大幅編改，稱片中的俄語配音看來「加鹽加醋」，例如加上了黃未曾提到的「西方傳媒沒有報道烏軍無能腐敗」。

俄媒公布兩人影片 被指政治宣傳

俄國營電視台RT則透過Telegram公開德呂克和黃的影片。前者在6秒影片中以俄語說：「我的名字是德呂克，我反戰。」後者影片僅兩秒，也以俄語說「我反戰」。德呂克另有一段10秒影片，向母親確認自己尚在生，「我希望可以愈快回家愈好」。德呂克的母親確認片中人是兒子，但強調毋須理會他片中所言，「人人都知那是政治宣傳」。

儘管德呂克和安迪‧黃皆是參與烏軍正式招募的「領土防衛國際軍團」，但俄媒報道時形容他們是美國「僱傭兵」，令人擔心其最終處境。自稱從烏克蘭獨立並獲克宮承認的「頓涅茨克共和國」上周四舉行法庭審訊，裁定被擒的兩名英國公民和一名摩洛哥公民「從事僱傭兵活動」罪成判死。

多一名前美軍軍官作戰時失蹤

《華盛頓郵報》同日報道，美軍海軍陸戰隊前軍官庫爾珀西（Grady Kurpasi）是已知失蹤第三人，他跟迄今所知唯一一名在烏陣亡的退伍美軍坎塞爾（Willy Joseph Cancel）隸屬於烏克蘭領土防衛國際軍團的同一小隊。22歲的坎塞爾4月底在赫爾松地區陣亡當天，庫爾珀西也告失蹤，但未為外界所知。

（華盛頓郵報/Daily Beast/路透社/紐約時報）

（俄軍侵烏）