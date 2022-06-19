美國馬紹爾群島望年內簽新雙邊協議

馬紹爾群島於二戰結束後成為聯合國託管領土，並由美方管理至1986年，後經當年簽署的《自由聯合協定》（COFA）確認獨立。兩國20年前更新的COFA將於2023年底到期，在現時協議下，馬紹爾群島每年接受美方6270萬美元（約4.89億港元）經援，估計佔該國目前約四成財政支出預算。

美國COFA談判特使尹汝尚（Joseph Yun）上周到訪馬紹爾群島，就兩國間新的經濟與安全協議展開首輪談判，會後與馬國外長的共同聲明指，雙方確認美國2023年後繼續提供經援的重要性，期望能於9月底前簽署諒解備忘錄，並目標於晚秋或初冬前完成談判。除經援外，馬紹爾群島希望新協議會處理美軍遺留核試場等軍事設施的相關問題。美國於1946年至1958年間於馬紹爾群島進行了67次核試，至今仍影響當地環境和居民健康。

相關談判被視為美國反制中國3月底與所羅門群島簽訂軍事合作協議，下一輪將於7月下旬在華盛頓舉行。美國亦將與帕勞及密克羅尼西亞聯邦另外兩個太平洋島國，分別談判更新COFA。

（路透社/法新社）