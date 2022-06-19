新「光免疫療法」 更精準消滅癌細胞

「擬抗體」結合近紅外線瞄準腫瘤

倫敦「癌症研究機構」（ICR）上周四（16日）發布新聞稿，指機構聯合英國、波蘭和瑞典的醫學專家，以老鼠實驗將能識別一種名為「EGFR」蛋白的特製新型「擬抗體」（affibody），與被稱為「IR700」的螢光分子結合，令「多形性膠質母細胞瘤」（glioblastoma；簡稱GBM）的腦癌細胞於1小時後染色顯現，大幅改善「能見度」以協助清除，醫生之後再利用近紅外線觸發合成物的抗癌免疫反應，讓它在手術後協助清除殘餘的小量微細癌細胞，有助預防復發。

領導研究的ICR組長克雷默—馬雷克（Gabriela Kramer-Marek）期望上述新型「光免疫療法」在未來可用於治療人類GBM，以至其他人體癌症。機構亦正研究利用相同療法，治療名為「神經母細胞瘤」（neuroblastoma）的兒童神經組織癌症。

近紅外線暫未能深入穿透整個腫瘤

《衛報》上周五引述英國癌症研究基金會（Cancer Research UK）研究資訊經理埃文斯（Charles Evans）指，「光免疫療法」或可幫助患者術後活得更長久，但仍有一定技術難題需要克服，如讓近紅外線深入穿透整個腫瘤。

（衛報）