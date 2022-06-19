全球暖化威脅安全 珠峰「大本營」將向下遷

營區冰面現裂縫 鄰近冰川迅速變薄

珠峰大本營（base camp）位於坤布冰川（Khumbu glacier）上，春天登山旺季有多達1500人使用。研究顯示，冰雪融化會破壞冰川穩定性；登山客也稱，他們往往在睡醒後發現大本營冰面出現新裂縫，隨時有半夜墮下去的風險，營內溪流也愈來愈闊。科學家指出，隨着全球暖化，坤布冰川跟珠峰許多冰川一樣正迅速融化變薄。

英國利茲大學2018年一項研究顯示，鄰近大本營區域的冰川正以每年1米的速度變薄。研究員之一的沃森（Scott Watson）稱，坤布冰川每年流失950萬立方米的水量。他指出，大部分冰川都被岩石碎片覆蓋，但也有一些外露的冰塊地區（稱為冰崖），冰崖融化對冰川不穩定影響最大。他說，冰崖融化時，位於頂部的巨石和岩石碎片會掉落，融冰會積聚成水體，對營地造成危險。

尼泊爾旅遊局長阿迪卡里（Taranath Adhikari）向英國廣播公司（BBC）說，當局正準備搬遷大本營，很快會與有關各方商討，確保登山業的可持續性。目前大本營位於海拔5364米，阿迪卡里稱新址海拔會降低200至400米。

推動大本營搬遷的薩加瑪塔污染控制委員會（SPCC）成員高塔姆（Khimlal Gautam）稱，營地出現人滿之患，也加劇冰川的安全隱患，例如人們在營地每天排出約4000公升尿，用作取暖和烹煮的煤油和燃氣，也對冰川造成影響。SPCC稱，目前大本營尚算穩定，可繼續服務多3至4年，但尼泊爾官員表示，遷址行動可能在2024年就會啟動。

（BBC）