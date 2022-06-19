歐旱情勢惡化 進一步衝擊全球糧食供應

俄軍侵烏後，依賴入口俄烏穀物的非洲和中東國家，原希望歐洲能填補部分糧食供應空缺，惟西歐今年卻酷熱少雨。其中歐盟最大農業國法國，今春部分地區氣溫升至近30℃，而且降雨量少，北部一些地區3至6月通常會有200毫米降雨量，但有法國農學家上月中稱，迄今只有約50至60毫米。由於法國小麥農民在10月播種，春天對作物的生長至為關鍵，雨少和炎熱令土壤乾涸，夏季的小麥和大麥產量勢將減少。分析家預計，法國今年做糕點常用的軟麥產量為3300萬至3400萬噸，低於去年的3550萬噸。

意大利可用水減半 影響作物牲畜

熱浪席捲意大利，也使北部農地面臨進一步乾旱的風險。北部的倫巴第（Lombardy）、皮埃蒙特（Piedmont）地區是農業重地，所產稻米佔了該國的93%，也盛產葡萄和榛子，但因乾旱河水斷流，可用水少了一半，估計今年的草料、大麥等作物將減少30%至40%，影響餵飼牲畜，連帶衝擊肉類市場。意大利農民組織指出，近月降雨量很少，南部逾四分之一地區和北部面臨沙漠化，預計小麥、玉米、向日葵等歉收的損失達20億歐元。

除了歐洲，全球第二大小麥生產國印度，3月以來亦受熱浪和乾旱打擊小麥收成，令國內小麥價上月升至每噸2.5萬印度盧比（約2532港元）創新高。最新報告指出，受熱浪影響，印度今年小麥產量預計減少10%至30%。為供應國內需要，印度上月中已禁止小麥出口。

（綜合報道）