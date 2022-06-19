溫度較往年平均高10℃ 兼俄供天然氣上周大減 熱浪提前襲歐 能源危機恐加劇

熱風引發「熱暴流」 3小時飈升15℃

上周二（14日）深夜至上周三凌晨，一股陣風時速154公里的強勁熱風吹至法國的地中海沿岸，引發罕見的「熱暴流」（heat burst）現象。當地氣溫在3個小時內由22℃飈升至37℃，是有紀錄以來該地區在6月的第三高溫。法國上月已出現有紀錄以來氣溫最高和濕度最低的5月，這次更要承受自1947年以來最早的熱浪。

大西洋低氣壓系統壯大暖鋒

西班牙中部的馬德里和薩拉戈薩上周錄得40℃至42℃的高溫，是1981年以來的6月中旬最高溫。西班牙部分地區要縮減上課時間，法國更有一些學校上周五停課，意大利衛生部則對都靈、佛羅倫斯等高溫地區提升健康警示。世界氣象組織發言人直言，熱浪已提早到來，在西、法部分地方，氣溫比去年同期平均數高出超過10℃，指與溫室氣體排放有關。另外，英國局部地區上周五接近33℃。

歐洲通常到7至8月才會遇上熱浪，但上周初大西洋的低氣壓系統壯大了北非上空的暖鋒，形成熱浪提早北移西班牙、法國和英國等地。與此同時，歐洲上空出現巨大的阻塞高氣壓，既妨礙冷空氣進入，也困住熱空氣，形成所謂的「熱蓋」（heat dome）效應。另外，南風也將撒哈拉沙漠的塵埃帶到歐洲，使空氣質素變差，能見度降低。

意或本周啟動緊急應變方案

適逢俄軍侵烏，俄、歐的經濟制裁交鋒，令原先的俄羅斯天然氣和石油供應變得不再「穩陣」。俄羅斯上周開始截斷北溪管道輸往德國的天然氣，佔原有供應高達六成，還間接影響到其他歐洲國家——法國自上周三起已無法取得經德國輸入的俄氣，意大利能源巨擘埃尼（Eni SpA）連續3天僅得原先一半的俄氣供應，令該國面臨本周啟動緊急應變方案的壓力。

部分地區制水 影響水力發電

如今熱浪提早殺到，令歐洲面臨更大壓力。氣溫升高促使民眾對冷氣需求增加等，導致耗電量大增，加劇供不應求。西歐才剛經歷罕有的乾旱春季，河流水位下降，意大利北部以及法、德部分地區更有地方政府下令制水。這情况不但增加山火風險，更影響到能源生產。核能和水力發電是最受影響的例子。法國可用的核能自2008年起本已一直處於最低水平，但法國電力公司的聖阿爾邦（St Alban）核電站因為羅訥河（Rhone）水溫變暖、流量減少，難以用作冷卻水，預計要減產電力至7月8日。意大利的水力發電站則因水庫處於史上最低水位，發電量較去年同期減少50%，僅及供應國家正常所需的15%；部分少雨的地區更有水力發電站為水庫放水，以紓緩農耕和民生的壓力，但反過來也會將加劇能源供應緊張。

（彭博社/路透社/聯合國/BBC）