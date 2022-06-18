歐委會通過倡烏成歐盟候選國 數國稱未符資格 成事否現暗湧

鄰國摩爾多瓦同獲倡入歐盟

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，烏克蘭已清晰展現「其達至歐盟價值與標準的抱負和決心」。烏克蘭總統澤連斯基在Twitter發文感謝馮德萊恩及其他每名歐盟委員作出「歷史性決定」，指出歐盟的建議標誌烏克蘭在「入歐」之路邁出第一步。歐盟委員會聲明指，摩爾多瓦亦已達至堅實基礎，並將進一步推進符合歐盟法規。摩爾多瓦總統桑杜指，建議展現出歐盟國家支持該國政府與民眾的「強烈信號」，承諾繼續努力以達入歐要求。俄羅斯外交部則指歐盟企圖操控烏克蘭。

美國政治新聞網站Politico報道，歐盟周三已就下周峰會上討論烏克蘭與摩爾多瓦的候選成員國資格，開始草擬結論文件，詳細內容未定，但成員國間正激烈辯論。除丹麥與葡萄牙等國對接納兩國加入歐盟已表現出強烈抗拒，部分成員國政府雖支持給予烏克蘭候選資格，但同時推動設置條件，如正式入歐談判須在烏克蘭回復領土完整與和平、該國政府加強打擊貪污，並加強法治和民主制度後方開始。

烏經濟弱預示可獲大筆歐盟撥款

報道指出，歐盟多國阻撓烏克蘭加入的原因之一，是相比很多其他成員國，烏克蘭擁有更多人口，這將會使他在歐洲議會部分決策投票上取得優勢。另一方面，烏克蘭的經濟弱勢亦預視他將可獲相對大筆的歐盟撥款。

另一方面，大部分歐盟東歐成員國、尤其波蘭與波羅的海三國，則大力支持給予烏克蘭候選資格，部分這些國家官員更曾表示願意支持加快基輔的加入程序。

法國總統馬克龍周四與德國總理朔爾茨、意大利總理德拉吉及羅馬尼亞總統約翰尼斯訪烏克蘭時，稱四國皆支持烏克蘭「即時」獲歐盟候選成員國資格。馬克龍與澤連斯基會晤後說，給予烏克蘭歐盟候選成員國資格是想向烏克蘭民眾傳遞快而強力的清晰信號，給予他們希望。

（法新社/路透社/Politico）

（俄軍侵烏）