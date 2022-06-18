福島核事故 日最高法院裁政府毋須賠償

今次裁決的是福島、群馬、千葉和愛媛4縣共4宗涉及約3700人的集體訴訟，他們向福島核電站營運商東京電力公司（東電）與政府索討14億日圓（8172萬港元）賠償。訟案圍繞政府專家小組於事故前9年，即2002年已發表的一份長期地震評估報告。報告預測福島附近的太平洋日本海溝有20%可能於30年內發生8級地震觸發海嘯。為此，訴訟爭拗政府能否預料重大海嘯危機，以及政府倘有命令東電採取防範措施，能否避過一場核災。

原告認為，該評估是可信的。東電一家子公司根據該報告也評估得出可能有高達15.7米海嘯襲擊福島核電站。原告認為，政府原應指示東電為福島核電站部署防範海嘯帶來威脅的措施以避過災難。然而政府一方駁稱報告不可靠，認為事故不可避免。

2011年3月11日，日本東北外海發生一場黎克特制9級大地震，引發大型海嘯並導致福島核電站發生嚴重輻射泄漏事故，日本沿岸47萬人被逼離開家園，迄今仍有數以萬計民眾不能回家。從2013年起，逾1.2萬人為事件向政府和東電提出了29宗索償訴訟。下級法院裁決了23宗，其中12宗認為政府跟東電同具疏忽責任，11宗只罰東電。

（NHK/共同社）