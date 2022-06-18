國會騷亂案闖入示威者 距彭斯僅12米

驕傲男孩成員告密稱會殺彭斯

去年1月6日國會參眾兩院舉行聯席會議確認拜登在總統大選勝出，但因特朗普支持者闖入國會山莊而令會議中斷，彭斯及議員須暫時撤離。騷亂前特朗普施壓彭斯干預選舉結果確認程序，但彭斯不從，騷亂當日有示威者就大叫「吊死彭斯」，並展示絞環。特別調查委員會前日公開一份司法部入稟法院的文件，提到「驕傲男孩」（Proud Boys）組織內有人向FBI告密，說有機會的話確會殺死彭斯；FBI作證文件提到的該證人指，任何被「驕傲男孩」找到的人都會被殺，包括民主黨籍眾議院議長佩洛西。

委員會又公開影像顯示彭斯曾在國會大樓地下室暫避，委員會成員阿圭勒（Pete Aguilar）指出彭斯當日跟闖入國會的示威者距離一度只有約12米，形容彭斯當時生命受威脅。彭斯的法律顧問雅各布（Greg Jacob）前日作證時稱，彭斯與夫人凱倫（Karen Pence）對於特朗普從未致電了解他們安危感到惱怒。

特朗普前法律顧問曾尋求特赦

另外，前副總統幕僚長肖特（Marc Short）在預錄證詞透露，彭斯多次告知特朗普，他沒法律或憲法權力推翻大選結果。雅各布一段預錄證詞指，有份提出推翻選舉結果計劃的特朗普前法律顧問伊斯門（John Eastman）承認，該計劃會令彭斯觸犯聯邦法律。伊斯門提出兩個「違法」的策略，一為彭斯宣布暫停確認程序10日，讓「有爭議」州份再確認投票結果並宣布特朗普勝出，另一策略是彭斯乾脆拒絕承認投給拜登的選舉人票。公聽會披露，伊斯門在騷亂後數日電郵特朗普當時的私人律師朱利亞尼，要求被納入總統特赦名單，但最後沒有如願。委員會成員拉斯金（Jamie Raskin）稱，伊斯門作為一名律師尋求特赦，反映他有罪疚感，或擔心自己可能有罪。

（CNN/衛報）