國會騷亂案闖入示威者 距彭斯僅12米

【明報專訊】美國眾議院調查去年國會山莊騷亂的特別委員會，周四（16日）舉行第三場公開聽證會，聚焦前總統特朗普如何逼時任副總統兼參議院議長彭斯推翻大選結果。會上披露彭斯是示威者的主要針對目標，他一度與闖入國會山莊的示威者相距僅40呎（約12米）。有人甚至告知聯邦調查局（FBI），極右組織「驕傲男孩」成員若有機會落手的話，當時會殺死彭斯。
驕傲男孩成員告密稱會殺彭斯
去年1月6日國會參眾兩院舉行聯席會議確認拜登在總統大選勝出，但因特朗普支持者闖入國會山莊而令會議中斷，彭斯及議員須暫時撤離。騷亂前特朗普施壓彭斯干預選舉結果確認程序，但彭斯不從，騷亂當日有示威者就大叫「吊死彭斯」，並展示絞環。特別調查委員會前日公開一份司法部入稟法院的文件，提到「驕傲男孩」（Proud Boys）組織內有人向FBI告密，說有機會的話確會殺死彭斯；FBI作證文件提到的該證人指，任何被「驕傲男孩」找到的人都會被殺，包括民主黨籍眾議院議長佩洛西。
委員會又公開影像顯示彭斯曾在國會大樓地下室暫避，委員會成員阿圭勒（Pete Aguilar）指出彭斯當日跟闖入國會的示威者距離一度只有約12米，形容彭斯當時生命受威脅。彭斯的法律顧問雅各布（Greg Jacob）前日作證時稱，彭斯與夫人凱倫（Karen Pence）對於特朗普從未致電了解他們安危感到惱怒。
特朗普前法律顧問曾尋求特赦
另外，前副總統幕僚長肖特（Marc Short）在預錄證詞透露，彭斯多次告知特朗普，他沒法律或憲法權力推翻大選結果。雅各布一段預錄證詞指，有份提出推翻選舉結果計劃的特朗普前法律顧問伊斯門（John Eastman）承認，該計劃會令彭斯觸犯聯邦法律。伊斯門提出兩個「違法」的策略，一為彭斯宣布暫停確認程序10日，讓「有爭議」州份再確認投票結果並宣布特朗普勝出，另一策略是彭斯乾脆拒絕承認投給拜登的選舉人票。公聽會披露，伊斯門在騷亂後數日電郵特朗普當時的私人律師朱利亞尼，要求被納入總統特赦名單，但最後沒有如願。委員會成員拉斯金（Jamie Raskin）稱，伊斯門作為一名律師尋求特赦，反映他有罪疚感，或擔心自己可能有罪。