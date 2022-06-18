英政府准引渡阿桑奇到美國 維基解密斥「新聞自由黑暗一天」 矢言上訴

內政部稱阿桑奇在美會受恰當對待

負責審理引渡和恐怖主義案件的倫敦威斯敏斯特裁判法院，4月20日正式下令可將澳洲籍的阿桑奇（Julian Assange）引渡到美國，就維基解密（Wikileaks）發布機密資訊接受18項指控，包括因為維基解密外泄大批美國軍方機密文件而對他提出的間諜指控。案件上月按程序交由彭黛玲發落，最終她決定「開綠燈」。內政部發言人表示，按2003年《引渡法》，倘若沒有阻止引渡的理據，內政大臣必須簽發引渡令，到昨日正式作出將阿桑奇引渡到美國的命令。發言人強調，法院不認為引渡阿桑奇會是嚴苛、不公義或濫用程序，也未發現引渡會「跟其人權不相容」，包括公平審訊權利和表達自由，「他在美國會受適當待遇，包括涉及健康的情况」。

妻子指倘被引渡 阿桑奇或自尋短見

維基解密昨日在Twitter回應稱，這是「新聞自由和英國民主的黑暗一天」，彭黛玲的決定「不是戰鬥的尾聲」，表明阿桑奇的法律團隊會在高等法院、甚至最高法院提出上訴。其聲明強調，阿桑奇「沒有做錯事，沒有犯罪，不是罪犯，他是傳媒人和出版者，他因完成職責而受罰」，彭黛玲會被永遠記住為美國「將調查新聞變成犯罪事業」的共犯。

阿桑奇的律師妻子莫里斯（婚前本名Stella Morris）也確認會提出上訴，重申倘若阿桑奇被引渡到美國，壓迫環境會促使他自尋短見。

由阿桑奇牽頭創立的維基解密網站，在2010年起披露一系列由美軍士兵曼寧（2013年變性後現名Chelsea E. Manning）外泄提供的華府機密檔案，揭發美國在海外軍事行動的眾多醜聞，打響名堂一役是上載2007年美軍駕駛阿帕奇直升機空襲伊拉克時，蓄意謀殺包括兩名路透社戰地記者在內的平民，令美國名聲受重挫。維基解密此後再公布有關美國阿富汗戰爭、伊拉克戰爭和關塔那摩監獄虐囚的大批機密檔案。

在開始「爆料」同年下半年，阿桑奇開始捲入醜聞指控，8月到訪瑞典期間他被指控性侵兩名女子，到11月被發通緝令，他辯稱案件涉及國際政治，指瑞典是受美國指使，目的是將他引渡到美國。阿桑奇12月向倫敦警方報到後被捕，一周後保釋，到2012年6月他進入厄瓜多爾駐英國大使館尋求政治庇護，並隨後獲批。

自此阿桑奇一直藏身館內，直至2017年厄瓜多爾新總統上台，開始調整外交政策，最終於2019年4月以違反庇護條款為由取消其庇護。阿桑奇隨即被英方拘捕，兩個月後美國提出引渡要求，瑞典則在同年11月放棄性侵案調查。去年1月，威斯敏斯特裁判法院以阿桑奇可能會在美國獄中自殺為由拒絕引渡要求，雙方隨後互有攻守，到今年3月英國最高法院拒絕受理阿桑奇一方的上訴，翌月威斯敏斯特裁判法院正式下令可以引渡，提請內政大臣作最終決定。阿桑奇最終可以尋求上訴到最高法院，但如果遭駁回，他必須於28天內被引渡到美國。

（BBC/衛報/路透社）