FDA准半歲至5歲打疫苗 最快下周起接種BNT莫德納

「好處大於風險」 21專家一致同意

美國和多數其他國家一樣，5歲以下幼兒是唯一尚未獲准接種新冠疫苗的年齡組。FDA專家小組周三以21票對0票支持為5歲以下兒童打疫苗。FDA資深科學家馬克斯（Peter Marks）稱，研究顯示雖多數孩童都已染過新冠病毒，但去年冬天變異病毒株Omicron肆虐期間，嬰幼兒住院率高，突顯這個群組接種疫苗的迫切需要。

0至4歲染疫 1/4入深切治療部

馬克斯稱疫情期間，0至4歲嬰幼兒中有480人染疫病故，遠高於嚴重流感季節的死亡人數。截至今年5月22日，美國有4.5萬0至4歲幼兒染疫住院，其中近四分之一需入住深切治療部。美國目前約有2000萬4歲或以下幼童。

在會議前，FDA發布其對兩間藥廠的疫苗獨立分析，認為兩者皆安全和有效。輝瑞正尋求FDA授權為6個月至4歲幼兒在11周內注射3劑3微克（約為成人劑量1/10）疫苗，第一針與第二針相隔3周，第三針相隔8周；莫德納要求批准為6個月至5歲幼兒注射兩劑30微克（約為成人劑量1/4）疫苗，兩針相隔4周；兩種疫苗不得互換。兩款疫苗都在數千兒童身上測試，發現出現輕微副作用的程度與年紀較大的群組相似，也會引發相似程度的抗體。試驗數據顯示，BioNTech疫苗對幼兒避免染疫有效率達80%；莫德納疫苗在6個月到2歲群組，有效比率為51%，2至5歲群組則為37%，該公司正研究第3劑效果以提供更佳保護力。

FDA預計很快就會依據專家小組建議支持授權，再由美國疾病控制及預防中心（CDC）在周五和周六作最後決定。白宮官員上周稱，最快下周二（21日）起在藥房和診所為5歲以下幼童提供1000萬劑疫苗。

打4針福奇確診 症狀輕微

此外，白宮首席醫學顧問、美國國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）周三確診新冠病毒，現症狀輕微。81歲的他已接種4劑新冠疫苗，確診後自我隔離，在家辦公。

福奇最近未與總統拜登或其他高官有密切接觸。

（法新社/華盛頓郵報）

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