東澳能源危機 800萬人關燈節能

煤電站老化失修 天然氣因烏戰增外銷

澳洲是全球三大天然氣和煤炭生產國。可是早前澳洲東岸約有四分之一、產電量總約3000兆瓦的煤電站突因老化維修問題脫出供電網外，天然氣因自俄烏戰爭爆發後有七成半外銷，不足以填補本土需要。加上沒有積極拓展再生能源，去年官方數據化石燃料供電仍佔了澳洲七成，風力、太陽能等產電也應付不了大量需求。更甚是，東岸南北地區遇上長逾兩星期的寒冷，使暖氣需求廣泛增加。其中墨爾本氣溫踏入6月後徘徊於15℃或以下，為70年來首見；堪培拉最高溫僅12.7℃，是1964年以來最寒冷初冬。這些因素，造成了澳洲東岸的能源危機。

尋常時日，澳洲的電力由生產商通過東、西兩個國家電力市場（NEM）批發給零售商，再供應予各商住用戶。生產商每隔5分鐘舉行一次拍賣，批發價由生產商之間訂定。批發價受國際煤炭燃氣價格及上述供需問題所帶動而飈升，監管機構「澳洲能源市場營運商」（AEMO）須出手設定每兆瓦時300澳元「安全網」。惟遠低於正常上限每兆瓦時15,100澳元，也少於產能成本。生產商退出拍賣令供應更少，批發市場難運作。

AEMO周三（15日）宣布，為了推持電力可靠供應，暫停澳洲昆士蘭省、新南威爾士省、堪培拉、南澳大利亞省、維多利亞和塔斯曼尼亞省的電力批發，直至市場恢復正常。這期間監管機構設「指揮控制」機制，了解各發電商電力供應，並以簡便、有條理方式調配供需。與此同時，政府每小時以過去28天平均價訂定上限，供應商因低於成本造成虧蝕可索償。

澳洲氣候改變與能源部長鮑恩（Chris Bowen）表示百份百支持AEMO。他周四（16日）呼籲新南威爾士省用戶盡可能每晚節約能源兩小時，好讓暖氣等耗電必需品保持運作。他說，假如民眾在下午6時至8時之間只開必須的電器，就有信心能避過大停電。新南威爾士省財政能源部長基恩周三已呼籲悉尼民眾於下午5時半至8時間減少耗電。

墨爾本莫納什大學經濟學副教授羅傑指出，澳洲這場能源危機並非由於供應短缺，純因短時間內的產電能力未能滿足國內需求。評論員韋倫德亦認為澳洲沒有天然氣短缺，只是在東部允許大部分能源出口，以致短缺。他指出西澳洲省有規定能源商要為內需儲備15%天然氣，但東岸各省政府沒有，任容本地和跨國能源公司自定出口比例。

（路透社/法新社/彭博社/衛報/ABC）