油價新高 拜登轟油商未增產不可接受

斥煉油商保利潤 壓力轉嫁用家

在發給埃克森美孚、瓦萊羅（Valero）、殼牌和雪佛龍等7間石油巨頭的信中，拜登稱，俄羅斯總統普京對美國人民承受巨大財政痛苦無疑負有主要責任，但「煉油商的歷史高利潤率正在加劇這種痛苦」。

拜登批評在戰爭時間，煉油商將遠高於正常水平的利潤率，直接轉嫁給美國家庭是不可接受的。他說，為抵消俄軍侵烏帶來的影響，華府已釋出石油儲備及在汽油中添加更多乙醇，但油商的不作為正在阻礙政府的努力。

美國石油協會（API）總裁薩默斯（Mike Sommers）指出，拜登政府試圖擺脫化石燃料作為其氣候變化議程一部分時，石油產能就已減少，「政府擺脫石油和天然氣的錯誤政策議程加劇通脹壓力，令各公司既要滿足不斷增長的能源需求，又要減少排放」。分析家指出，拜登的致函是推卸責任。

此外，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）以維修設備為由，周二和周三兩度減少經「北溪1號」管道輸往德國的天然氣供應量，降至僅得四成，周三亦將供應意大利的天然氣量削減15%，德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）批評俄方此舉是政治決定，並非技術問題。為減低對俄氣依賴，歐盟周三與以色列和埃及簽署能源框架協議，增加天然氣出口到歐盟國家。以色列的天然氣將在埃及的工廠液化，然後由油輪運往歐盟。

（金融時報/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）