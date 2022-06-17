烏指西方承諾供武僅10%到位 促加快

運送受阻 烏軍學用系統需時

烏克蘭總統澤連斯基周二呼籲西方援助武器盡快到位，批評某些歐洲領袖的「節制行徑」大大減慢武器供應速度。不過，西方供烏的武器實際上並非隨傳隨到。首先，考慮到北約不想冒直接與俄對抗之險，武器運到烏克蘭西部邊境後，在烏克蘭境內的運送要由烏克蘭人或私人承包商負責，而將武器運到東部戰場則要靠鐵路和運輸網絡，而這網絡正被俄軍猛轟。就算烏軍得到西方提供的先進精密武器，由於武器是北約規格，烏軍要花時間學習使用和維修，方能發揮作用。

另外，西方的精密武器造價昂貴，而且生產緩慢，有國家坦言擔心向烏供武後自身的武器庫存枯竭，危害國安，考慮是否向烏供武時往往諸多顧慮。

美國海軍分析中心（CNA）俄羅斯研究項目主任科夫曼（Michael Kofman）指出，西方在軍援上的分歧、武器運往戰場及烏軍學習使用均需時間，影響西方供烏的一些武器派上戰場的時間，俄軍在力量懸殊情况下，在烏東戰場佔得上風，甚或令莫斯科感到侵烏行動勝局在望。

（紐約時報/金融時報）

（俄軍侵烏）