法德意領袖訪烏 撐即成歐盟候選國 馬克龍未促和談 晤澤連斯基稱支持直至取勝

連夜搭列車抵基輔 視察戰後城鎮

法德意領袖連夜乘搭列車前往烏克蘭，是3人在俄軍侵烏後首訪基輔，他們與乘另一列車抵烏的羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）在基輔會合，之後與澤連斯基會面。會後馬克龍在聯合記者會表示，訪烏4國的領袖一致支持予烏入盟候選國資格。他又表示需建立與俄總統普京溝通的途徑，以解決諸如糧食安全等問題。

俄軍2月24日開始侵烏後4天，烏克蘭就申請加入歐盟。歐盟委員會今日（17日）將建議給予烏克蘭入盟候選國資格，歐盟領袖下周開會時將作決定。

歐盟三大國領袖訪烏行程經過數周籌備，希望能解決烏克蘭內部對3國就俄烏戰爭立場的批評。烏克蘭尤其批評德國的軍援，烏國駐德大使梅爾尼科曾向德國電視台NTV 稱，預期朔爾茨會向烏國供應承諾了但未交付的重型武器。朔爾茨反駁稱需時訓練烏國士兵使用。

傳達團結信息 商討武器支援

馬克龍昨抵埗後稱這是個重要時刻，向烏克蘭人傳達團結、支持的信息。朔爾茨向德國《圖片報》稱他們「不僅要展現團結，還要確保我們正組織的援助——財政、人道主義，及武器方面——將繼續下去」。法德意領袖昨到訪基輔西北部市郊城鎮伊爾平（Irpin），馬克龍讚揚烏軍在當地阻止俄軍向基輔推進。

俄烏戰爭持續逾3個月，國際社會多次敦促舉行和談；馬克龍周三亦再表示烏俄領袖要展開和談。澤連斯基顧問阿列斯托維奇本周向《圖片報》表示，憂慮3國領袖會向烏國施壓，要求烏方接受有利普京的和平協議：「他們會說我們要結束導致糧食和經濟問題的戰爭……我們要給普京留點面子。」

民調：大部分歐洲人盼烏俄立即和談

歐洲智庫歐洲外交關係委員會（ECFR）周三公布在10個國家的民調，大部分歐洲人希望烏克蘭立即與俄和談，即使意味要烏國喪失部分領土；《紐約時報》指基輔很多人都把歐洲有關和平的談話，視為要烏國以領土為代價妥協的無形壓力。德拉吉周二回應稱，盡快開始和談很重要，但指談判須在烏克蘭認為可接受的條件下實行。

在烏克蘭多次呼籲西方國家提供武器之際，美國總統拜登周三宣布向烏國提供價值約10億美元（78億港元）的武器，當中包括18門155mm榴彈炮和3.6萬發彈藥、兩套陸基魚叉反艦導彈系統，以及供應更多火箭給烏軍即將投入戰場的4套「海馬斯」（HIMARS）高機動火箭炮系統。

（法新社/路透社/紐約時報/euronews）

（俄軍侵烏）